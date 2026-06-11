Cerimonia d’apertura Mondiali 2026, saranno tre, Shakira e Katy Perry tra gli ospiti: gli orari e gli stadi

Ai Mondiali 2026 che inizieranno l’11 giugno, ci saranno per la prima volta nella storia del torneo tre cerimonie d’apertura, una per Paese ospitante. Tantissimi i VIP e gli artisti più importanti presenti, da Shakira a Katy Perry, Michael Bublè, Alanis Morrisette, J Balvin.

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I Mondiali di calcio 2026 che iniziano l'11 giugno rappresentano un evento storico per questo torneo iridato: per la prima volta la Coppa del Mondo si svolgerà in tre Paesi ospitanti con un format inedito, ampliato a 48 squadre. Per celebrare al meglio questo torneo continentale, la FIFA ha deciso così di organizzare non una, ma tre cerimonie d’apertura: una per ciascuna nazione ospitante, Stati Uniti, Canada e Messico. L'obiettivo è valorizzare e unire le diverse culture.

La FIFA non ha badato a spese nella realizzazione del triplice evento e saranno moltissime e di altissimo livello le star internazionali più attese. Con Shakira che sarà in assoluto la protagonista principale, come voce che intonerà l'inno ufficiale, affiancata da grandi nomi del panorama mondiale del calibro di Katy Perry, Alanis Morissette, Michael Bublé, J Balvin e molti altri. Le cerimonie si terranno negli stadi iconici di ciascuna città, con orari calibrati per precedere le partite inaugurali dei rispettivi padroni di casa.

La "locandina" ufficiale della Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 all’ "Estadio Azteca" di Città del Messico

La prima cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026: Shakira allo stadio Azteca di Città del Messico

La kermesse iridata prenderà il via l’11 giugno 2026 allo storico "Estadio Azteca" di Città del Messico, il tempio del calcio che ospiterà la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. La cerimonia inizierà circa 90 minuti prima del calcio d’inizio previsto alle 12:30, le 17:30 locali, trasformando lo stadio in un grande palco dal ritmo latinoamericano. Shakira sarà la star assoluta, interpretando dal vivo l’inno ufficiale insieme a Burna Boy, in un momento destinato a diventare iconico. Con loro si esibiranno anche J Balvin, Maná, Tyla, Alejandro Fernández e altri artisti messicani e internazionali, in uno show che mescolerà vari stili, dal reggaeton ai suoni regionali messicani e ritmi globali. L’Azteca, con la sua storia leggendaria, si trasformerà per qualche istante in un grande teatro musicale all'aperto e regalerà emozioni uniche fin dal primo giorno.

La "locandina" ufficiale della Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 al "SoFi Stadium" di Los Angeles

A Los Angeles la seconda cerimonia d’apertura dei Mondiali: chi si esibisce con Katy Perry

Il giorno successivo, il 12 giugno 2026, il testimone della seconda presentazione ufficiale passerà agli Stati Uniti con la cerimonia al "SoFi Stadium" di Inglewood a Los Angeles. Anche in questo caso lo show comincerà circa 90 minuti prima della partita inaguruale tra USA e Paraguay prevista alle 19:30 italiane. Qui sarà Katy Perry la headliner principale di un cast altrettanto stellare che include tra gli altri Future, Lisa delle Blackpink, Anitta, Rema e Tyla. Sarà un ulteriore un mix esplosivo tra pop, hip-hop, K-pop e ritmi afrobeats e latini che promette di trasformare lo stadio ultramoderno in una vera discoteca globale. Lo spettacolo sarà all’insegna dello spettacolo hollywoodiano, con produzioni sceniche imponenti, luci e coreografie pensate per un pubblico.

La Cerimonia d’apertura ai Mondiali 2026 al "BMO Field" di Toronto

Terza e ultima cerimonia d’apertura della Coppa del Mondo a Toronto: Morissette e Bublé per il Canada

Sempre il 12 giugno 2026, ma con orari che permetteranno una sequenza fluida degli eventi, anche Toronto ospiterà la terza e ultima cerimonia al "BMO Field" il Toronto Stadium. Lo show precederà di circa 90 minuti la sfida di apertura tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia-Erzegovina. Toccherà ad Alanis Morissette e a Michael Bublé guidare un line-up fortemente canadese e internazionale, che vedrà tra le principali guest star Alessia Cara, Jessie Reyez e altri artisti che porteranno sul palco rock emotivo, jazz-pop sofisticato e suoni multiculturali. Sarà un omaggio all’identità inclusiva del Canada, con un'atmosfera calda e coinvolgente che unirà orgoglio nazionale e spirito globale del calcio. Il BMO Field, rinnovato per l’occasione, chiuderà idealmente il trittico di inaugurazioni, dando ufficialmente il via al torneo in tutti e tre i paesi.