Alonso incredulo, partirà ultimo a Barcellona: “Macchina e motori sono pessimi, abbiamo problemi”

Fernando Alonso spiega cos’è successo a Barcellona dopo partirà ultimo per la prima volta in carriera: “La macchina peggiore e il motore peggiore”.

Escludendo penalità, guasti, problemi con bandiere rosse, per la prima volta in carriera Fernando Alonso è ultimo in qualifica. Non quello che si aspettava di certo il pilota spagnolo che partirà 22° dopo una sessione di qualifiche estremamente difficile, con un giro interrotto da una bandiera gialla e un ultimo tentativo vanificato dai problemi di guida della sua Aston Martin. Il cambio e il sistema di ricarica dell'energia hanno reso la sua vettura praticamente impossibile da guidare. Sembra essere arrivato il punto di non ritorno per Alonso che nel corso di queste ultime ore era anche finito al centro di un clamorosa voce di mercato che lo voleva vicinissimo a un ritorno in Alpine.

Ma il presente per ora dice ancora Aston Martin e un ultimo posto in griglia di partenza al fianco del suo compagno di squadra, Lance Stroll il quale ha limato mezzo decimo al tempo dello spagnolo e partirà davanti, ponendo fine a una serie di 41 Gran Premi in cui Fernando lo aveva battuto in qualifica. Alonso non ha nascosto la sua frustrazione per le continue domande dei giornalisti sull'Aston Martin. "Sono sempre gli stessi problemi. Capisco che vogliate criticare la squadra, ma la situazione è questa, e complimenti per questo – ha spiegato –. Il nostro motore è pessimo, il peggiore. La distribuzione della potenza è pessima, abbiamo problemi al cambio e problemi aerodinamici".

Alonso ha spiegato quali siano i problemi della sua Aston Martin.

Alonso sa che ci sono tanti problemi da risolvere e che per forza di cose dovrà migliorare la situazione, e prova a fare ordine: "Stiamo lavorando su tutto, vediamo se riusciamo a darvi qualcosa di cui rallegrarvi nella seconda metà della stagione – ha ammesso ad AS –. La macchina peggiore e il motore peggiore. Siamo stati molto chiari: nella seconda metà dell'anno avremo una macchina nuova e un motore nuovo. Abbiamo optato per questa strategia e la ripetiamo ogni fine settimana. In Austria, tra due settimane, saremo ultimi in qualifica", ha concluso ancora.

L'altro argomento chiave dopo queste qualifiche è stato poi sicuramente questa partenza alle spalle di Stroll: "È stata una buona serie di sessioni di qualifica, ma alcuni sprint non sono stati conteggiati dove Lance era davanti – ha detto –. Inoltre, era proprio lì con Sebastian (Vettel), ed è un pilota molto veloce. È più vicino di quanto sembri, e a volte anche più avanti di quanto ricordiamo". Riguardo alle qualifiche, Alonso sottolinea ancora una volta i problemi della sua monoposto: “La cosa peggiore è stata il cambio perché in determinate curve, con il freno a mano tirato, le ruote posteriori sembravano bloccarsi mentre in altre curve, con l'acceleratore mezzo aperto in frenata, sono andato dritto. È un terno al lotto ogni giro in questo momento".