Lewis Hamilton è il pilota più penalizzato nel Mondiale F1: “Mi puniscono ogni volta che possono”

Lewis Hamilton è frustrato al termine del Gp Ungheria di Formula 1. Il pilota della Ferrari contesta la decisione di penalizzarlo ancora: “Mi puniscono ogni volta”.

Lewis Hamilton, alla fine, ne esce davvero malissimo dopo questo incredibile e sorprendente Gp di Formula 1 in Ungueria. Il pilota della Ferrari ha infatti subito una penalità di 5 secondi nelle battute conclusive delle gara accontentandosi solo della quinta posizione. Il pilota inglese lottava per un posto sul podio ma chiude a a 24”540 da Lando Norris, trionfatore con la McLaren. Una delusione incredibile per Hamilton e per la Rossa che pensava davvero di avere tutte le carte in regola in questa gara per centrare tutt'altra posizione.

Ma cosa è accaduto? Hamilton era stato richiamato ai box per la terza volta in regime di Virtual Safety Car, e lì è stato registrato un superamento del limite di velocità in pit lane di 0.1 km/h da parte dell'inglese. E così è scattata la sanzione di cinque secondi di penalità, che gli hanno fatto perdere le restanti chance di podio all'Hungaroring. Uno sfortunatissimo errore per Hamilton che poi in radio si è sfogato in maniera netta: "Ogni volta che possono mi danno una penalità!".

La sosta di Hamilton in Ungheria.

Quello di Hamilton è sicuramente un errore di superficialità da parte del campione inglese ma di certo non si può dimenticare la sciagurata strategia del team Ferrari che in Virtual Safety Car ha deciso di fare una doppia sosta per Leclerc ed Hamilton senza però calcolare bene se quella fosse davvero la migliore strategia possibile. Il pilota inglese infatti in quel momento era salito in seconda posizione dopo il ritiro a sorpresa di Piastri trovandosi a cedere due posizioni a Verstappen e Antonelli solo per colpa di questa scelta di montare le gomme soft.

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La classifica dei primi 5 piloti penalizzati al Mondiale di Formula 1

"Distribuiscono penalità a più non posso" ha dichiarato ancora Hamilton a fine gara sottolineando ulteriormente, probabilmente, la troppa fiscalità nei suoi confronti. Ma ha ragione? Hamilton fino a ieri, a seguito della sanzione che gli era stata dato subito dopo le qualifiche per l’impeding compiuto nei confronti di Oscar Piastri, era arrivato a quattro sanzioni negli ultimi sei weekend di gara, di cui tre negli ultimi tre.

Oggi però questa particolare statistica si è dovuta inevitabilmente aggiornare. Hamilton con 5 e Antonelli con 4 sono i piloti che hanno subito il maggior numero di sanzioni. La speciale classifica prosegue inoltre con Russell che ha totalizzato tre penalità e Leclerc con una: in totale sono 12 i provvedimenti ricevuti, tra secondi aggiunti, posizioni perse in griglia e un drive through.