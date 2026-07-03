Lewis Hamilton e l’inaspettata mini-pole Ferrari a Silverstone con brivido finale: sbanda all’ultima curva

Lewis Hamilton conquista la mini-pole nelle Qualifiche Sprint del GP Gran Bretagna F1 a Silverstone davanti a Kimi Antonelli per appena 11 millesimi. Il britannico non se l’aspettava e ha rischiato tutto all’ultima curva, quando la Ferrari si è scomposta in uscita.

La mini-pole di Lewis Hamilton a Silverstone è arrivata con un giro al limite e un brivido proprio nel punto in cui tutto poteva evaporare. Il pilota della Ferrari ha chiuso davanti a tutti le Qualifiche Sprint del GP della Gran Bretagna 2026 di Formula 1, battendo Kimi Antonelli per appena 11 millesimi, ma il suo giro decisivo non è stato perfetto: nell'ultima curva infatti la SF-26 si è scomposta in uscita, costringendo il britannico a una vistosa correzione prima del traguardo.

Un momento che ha reso ancora più pesante il tempo di 1:28.376. Il 41enne di Stevenage sembrava poter avere un margine più ampio, ma quella sbavatura finale ha quasi rimesso tutto in discussione. Non abbastanza, però, per consegnare la prima posizione al 19enne bolognese, che con la Mercedes si è fermato a un soffio. Il leader del Mondiale partirà al fianco del sette volte campione del mondo nella Sprint Race del sabato, con Max Verstappen terzo e Charles Leclerc quarto con l'altra Ferrari.

Hamilton non si aspettava la mini-pole con la Ferrari a Silverstone

Il risultato ha sorpreso anche lo stesso Lewis Hamilton. Dopo la sessione il britannico ha infatti parlato apertamente di una "sorpresa incredibile", lasciando capire che la Ferrari non si aspettava di poter battere la Mercedes su una pista che alla vigilia sembrava complicata per la SF-26. Silverstone, con poche frenate vere, lunghi tratti ad alta velocità e una gestione dell'energia particolarmente delicata con le monoposto 2026, era stata indicata da tutti a Maranello, Hamilton compreso, come uno dei weekend potenzialmente più difficili.

Invece la Ferrari è entrata subito nella finestra giusta. Il #44 era già stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere e poi si è confermato in tutte le fasi della Qualifica Sprint: primo in SQ1, primo in SQ2 e ancora davanti a tutti in SQ3. Una sequenza che dà peso alla mini-pole, anche se il margine su Antonelli resta minimo e impedisce di considerare la Mercedes sfavorita.

La Ferrari si accende nel giorno più inatteso

Il valore simbolico però è evidente: Lewis Hamilton ha trovato il miglior giro secco proprio a Silverstone, davanti al suo pubblico, nel circuito in cui ha costruito una parte enorme della sua storia. Ma il dato tecnico è forse ancora più interessante. Dopo l'Austria, difatti, la Ferrari aveva bisogno di una risposta immediata e l'ha trovata nel venerdì, andando anche oltre le più rosee aspettative.

La Sprint dirà se questo colpo resterà solo un lampo sul giro secco o se la SF-26 potrà davvero reggere il confronto con Mercedes anche sul passo. Intanto il sette volte campione del mondo ha già cambiato il volto del weekend: si è preso la prima posizione quando nessuno se l'aspettava, salvando la sua Ferrari all'ultima curva proprio mentre sembrava sul punto di perderla.