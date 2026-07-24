Lewis Hamilton celebrato all’Hungaroring: è l’unico pilota in attività con una curva a suo nome

Il Gran Premio d’Ungheria celebra i 40 anni dalla sua prima volta in Formula 1 e ha deciso di intitolare una curva a Lewis Hamilton, il pilota con più vittorie all’Hungaroring.

All'Hungaroring è tempo di celebrazioni. Il Gran Premio d'Ungheria 2026 non si è ovviamente ancora disputato, la Ferrari è partita molto bene. Ma è tempo di festeggiare perché una ricorrenza importante: i 40 anni dalla prima gara all-time disputata su quel particolarissimo tracciato, che spesso ha dato l'opportunità a piloti inaspettati di vincere in Formula 1. Chi ha vinto più volte di tutti all'Hungaroring e cioè Lewis Hamilton, che è stato omaggiato dagli organizzatori che gli hanno dedicato la curva 2, che da oggi si chiama Curva Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton celebrato all'Hungaroring

Dopo Nigel Mansell e Jean Alesi ha lasciato le impronte delle proprie mani anche il sette volte campione del mondo, come si vede anche in un video pubblicato dai canali social della Formula 1. Le impronte delle mani del pilota della Ferrari saranno riprodotte nel cemento e installate in modo permanente nelle vie di fuga dell'Hungaroring. Lewis è l'unico pilota in attività ad avere una curva dedicata al GP d'Ungheria.

L'Hungaroring dedica le curve ai campioni della Formula 1

Hamilton ha avuto intitolata la Curva 2, la 1 è per Nelson Piquet, primo vincitore di sempre. La 3 si chiama Sprint, la 4 è in onore a Mansell, che nel 1989 vinse partendo dal dodicesimo posto. Curva 11 ad Alesi, la 12 a Michael Schumacher, mentre la 13 a Ayrton Senna. Le altre sono la 5 Mogyorod, Driving Center alle curve 6 e 7, Buda e Pest alla 8 e alla 9, Danube 10 e Szisz, il nome del primo vincitore di sempre nel 1906, per la curva 14.

Lewis Hamilton è il pilota che ha vinto il maggior numero di volte in Ungheria, sono ben otto i suoi successi. I primi tre li ha ottenuti con la McLaren, gli altri cinque con la Mercedes. Ora spera di conquistare il successo anche con la Ferrari, che negli ultimi vent'anni, invece, ha ottenuto solo due successi in Ungheria con Vettel, e che al momento sembra poter attaccare con due punte, perché anche Charles Leclerc è partito benissimo nel primo giorno dell'Hungaroring.