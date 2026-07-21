Shakira svela la chat a tre con Hamilton e Mbappé: “È bastato scrivere a Lewis”

Shakira ha raccontato come è riuscita a contattare Kylian Mbappé per chiedergli di partecipare al videoclip del suo inno ufficiale dei Mondiali: ha chiesto i buoni uffici di Lewis Hamilton, amico comune dei due.

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Shakira è stata la mattatrice dei Mondiali di calcio 2026 per quanto riguarda la parte relativa allo spettacolo fuori dal campo: la 49enne cantante colombiana ha fatto il botto col suo inno ufficiale ‘Dai Dai', che su YouTube viaggia verso il mezzo miliardo di visualizzazioni. Inoltre si è esibita al suo meglio anche nel mega show che è andato in scena nell'intervallo della finale vinta dalla Spagna sull'Argentina, in cui ha cantato il brano col cantautore nigeriano Burna Boy.

Il videoclip dell'inno di Shakira, uscito lo scorso maggio, vede la partecipazione di tante stelle del calcio presenti ai Mondiali, da Kylian Mbappé (che è il primo ad apparire) a Leo Messi, da Vinicius ad Haaland, e ancora i vari Kane, Rodri, Luis Diaz, Musiala, Pulisic, Kubo, Saka e altri.

In un'intervista recente al canale brasiliano CazéTV, registrata a New York dov'era appunto per la finale della Coppa, Shakira ha raccontato come ha contattato Mbappé per chiedergli di partecipare al video. È bastato chiedere i buoni uffici di un vecchio e caro amico, a sua volta in rapporti stretti con l'attaccante francese: Lewis Hamilton.

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"Mbappé è stato il primo giocatore che ha accettato di essere presente nel video – ha spiegato la colombiana – La storia è andata così: sapevo che Lewis Hamilton è amico di Mbappé, quindi ho scritto a Lewis. Gli ho detto: ‘Ehi Lewis, mi metti in contatto con Mbappé?'. Lui ha risposto: ‘Ok, perfetto'. Abbiamo fatto una chat a tre e io gli ho parlato, gli ho fatto una chiamata". Il resto è storia: il video ufficiale di ‘Dai Dai' si apre con Kylian che dice "Shakira, we are ready".

Shakira e Lewis Hamilton sono amici da tempo, ci sono immagini che li ritraggono assieme a margine di alcuni GP di Formula 1, come quello di Miami nel 2023. E dopo la separazione dell'artista colombiana da Gerard Piqué, ci sono state voci – peraltro mai confermate – di una storia tra i due. Quanto a Mbappé, anche in questo caso il rapporto di amicizia col pilota della Ferrari è di vecchia data: i due si sono incontrati varie volte e Hamilton ha spesso parlato di quanto ammiri il calciatore francese del Real.