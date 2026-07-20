Shakira brilla alla finale dei Mondiali 2026: l’abito è decorato con oltre 200mila cristalli

Shakira è stata tra le grandi protagoniste dell’half show che si è tenuto durante il maxi intervallo della finale dei Mondiali 2026. Chi ha firmato il suo look scintillate oro e fucsia?

I Mondiali di calcio 2026 si sono conclusi ieri e hanno visto trionfare la Spagna contro la favorita Argentina. Il match è stato all'ultimo sangue ma alla fine la nazionale iberica è riuscita ad avere la meglio ai supplementari, alzando l'ambita coppa durante la cerimonia di chiusura. Il dettaglio che non è passato inosservato? Alla fine del primo tempo per la prima volta nella storia c'è stata una pausa di 30 minuti, in occasione della quale lo stadio è stato animato dall'half show. Tra i numerosi artisti che si sono esibiti non poteva mancare Shakira, che ha incantato tutti sulle note di Dai Dai con indosso un meraviglioso look impreziosito da oltre 200mila cristalli.

Chi ha vestito Shakira alla finale dei Mondiali 2026

Shakira non poteva mancare alla chiusura dei Mondiali 2026, anzi, è stata tra le ospiti più attese dello show che si è tenuto durante il maxi intervallo della finale. Così come durante la cerimonia di apertura, anche questa volta ha lasciato trionfare il glamour e gli scintillii. A firmare il look della performance è stato Fausto Puglisi per la Maison Roberto Cavalli, che ha realizzato per lei un completo custom impreziosito da cristalli Swarovski.

Shakira in Roberto Cavalli, look custom by Fausto Puglisi

Si tratta di un due pezzi composto da body scollato e incrociato con cut-out laterali e gonna drappeggiata con strisce di chiffon di raso ricamate e sfrangiate, la particolarità? L'outfit è decorato all-over con una stampa personalizzata "Ray of Sunset", sviluppata in esclusiva per la cantante nelle tonalità dell'oro con vivaci accenti rosa (e ispirata all'iconico motivo "Ray of Gold" di Roberto Cavalli).

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Il look personalizzato di Shakira

Come è nato l'abito oro e fucsia di Shakira

A rendere super riconoscibile il look di Shakira sono stati i dettagli scintillanti: il body è stato interamente ricamato a mano con oltre 200.000 cristalli Swarovski, tra cui cristalli Flat Back Hotfix e pietre Chaton, che hanno seguito il motivo della stampa. Per portare a termine il capo sono state necessarie 120 ore di ricamo e oltre 2 settimane di lavorazione artigianale ma alla fine il risultato è stato unico: la cantante ha letteralmente illuminato lo stadio americano in cui si è tenuta la finale mondiale. Ad accompagnare la popstar c'erano 34 ballerine, anche loro vestite da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, che per loro ha ideato dei completi che richiamavano il costume di scena di Shakira, così da creare un'identità visiva coerente per tutta la performance.