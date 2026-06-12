Diletta Leotta in Messico per i Mondiali 2026: brilla col mini dress floreale alla cerimonia di apertura

Diletta Leotta è volata in Messico per seguire i Mondiali di calcio 2026 e ieri ha dato il via alle danze partecipando alla cerimonia di apertura. Cosa ha indossato per l’evento speciale?

Ieri, 11 giugno 2026, sono partiti ufficialmente i Mondiali di calcio 2026: verranno ospitati da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, e coinvolgeranno 48 nazionali, per un totale di 104 partite. A inaugurare l'attesissimo evento non poteva che essere una suggestiva cerimonia di apertura, andata in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Si tratta del luogo simbolo del calcio mondiale, che ha visto passare grandi nomi come Pelé e Maradona e che per la terza volta nella storia sta ospitando il torneo. Nonostante l'Italia non sia in gara, Diletta Leotta è volata lo stesso in Messico per seguire la manifestazione con Dazn: cosa ha indossato per questo appuntamento speciale?

Chi ha firmato il look di Diletta Leotta alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026

Diletta Leotta, da sempre considerata un'icona di stile glamour e sensuale, è riuscita a dare il meglio di lei anche durante la cerimonia di apertura dei Mondiali 2026. Seguita dal fidato stylist Nicolò Grossi (che è volato in Messico con lei), ha rispettato il mood allegro e festaiolo dell'evento con un mini dress colorato e sbarazzino.

Diletta Leotta in Alex Perry

Si tratta di un modello della collezione A/I 2022-23 di Alex Perry: ha la silhouette iper fasciante, la gonna corta e le maniche lunghe, la sua particolarità? È in tessuto elasticizzato a fondo rosa, decorato all-over con delicati motivi floreali sui toni del pesca, arancione e giallo. Sugli e-commerce di moda di lusso è possibile trovarlo a poco più di 770 euro. Per completare il tutto Diletta ha scelto un paio di sandali mules rosa Barbie col tacco a spillo e le iconiche collane a catena di Tiffany&Co. Non è mancato, infine, il gadget della giornata: il cappello di cartone ispirato al sombrero messicano.

Abito Alex Perry

Diletta Leotta riprende a lavorare a un mese dal parto

Diletta Leotta ha partorito il suo secondo figlio, il piccolo Leonardo, a inizio maggio ma, nonostante ciò, non ha voluto rinunciare ai Mondiali 2026. Nell'ultimo mese ha deciso di "prendersi una pausa" dalla caotica Milano e si è trasferita in una maxi villa sul Lago di Garda, dove si è goduta la maternità tra relax e viste mozzafiato. Ora, però, è prontissima per dare il via a questa nuova avventura con Dazn.

Diletta Leotta con Ronaldinho e Ronaldo

Ieri ha seguito la cerimonia di apertura direttamente da bordo campo ed è stato proprio lì che ha avuto la possibilità di realizzare uno dei suoi più grandi sogni: incontrare i campioni che hanno fatto la storia del calcio, da Ronaldo a Ronaldinho, fino ad arrivare a Roberto Baggio e a Luis Figo. "Alcuni sogni non si avverano tutti insieme. Crescono con te, passo dopo passo, finché un giorno ti rendi conto di vivere quei sogni. Coppa del Mondo", sono state queste le parole che la conduttrice ha usato sui social per documentare l'incredibile esperienza.