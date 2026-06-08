Elodie e Diletta Leotta insieme in yacht, l’estate 2026 comincia con i micro bikini monocolor
Diletta Leotta ha partorito da poche settimane il piccolo Leonardo, il secondo figlio nato dal matrimonio con Loris Karius, e per godersi al 100% la maternità ha pensato bene di abbandonare temporaneamente Milano. Si è trasferita in una mega villa con piscina a sfioro con vista sul Lago di Garda ed è proprio lì che si sta dando al totale relax prima di rientrare in città e seguire i mondiali con Dazn. A farle compagnia negli ultimi giorni sono arrivati una serie di amici, prima tra tutte Elodie, che si è lasciata immortalare al suo fianco in una versione balneare super glamour.
Elodie e Diletta Leotta lanciano il trend dell'estate 2026
Al motto di "Friends&Family", Diletta Leotta ha documentato sui social le ultime giornate trascorse con le persone care nella villa sul Lago di Garda in cui si è trasferita dopo il parto. Oltre ai genitori, al marito Loris e alla piccola Aria, non poteva mancare Elodie, arrivata a Salò in compagnia della nuova compagna Franceska Nuredini. Tra le prime cose fatte durante la vacanza c'è stata una gita a bordo di uno yacht privato, dove le due migliori amiche si sono lasciate immortalare fianco a fianco in versione balneare. Il trend che hanno lanciato? A quanto pare quest'anno bisognerà dire addio alle stampe esotiche e floreali, preferendo i due pezzi monocromatici.
I look balneari di Elodie e Diletta Leotta
Per dare il via all'estate 2026 con qualche settimana di anticipo, Diletta Leotta ed Elodie si sono vestite in coordinato con i bikini monocolor. La conduttrice di Dazn ha puntato su un minimal total black con micro tanga e reggiseno con ferretto, mentre la cantante ha preferito un vitaminico celeste, per la precisione un bikini con slip sgambatissimi e reggiseno dal mood sportivo. Nessuna delle due ha rinunciato agli occhiali da sole, optando per un modello mini ispirato agli anni '90. Capelli raccolti in legati improvvisati, niente make-up e sorriso stampato sulle labbra: la foto di coppia è una celebrazione dell'amicizia vera e pure.