Elodie e Diletta Leotta insieme in yacht, l’estate 2026 comincia con i micro bikini monocolor

Elodie e Diletta Leotta hanno trascorso insieme l’inizio di giugno, anticipando l’estate 2026 con dei look tutti da imitare. Per una giornata in yacht, in particolare, hanno lanciato il trend dei bikini monocolor.

Diletta Leotta ha partorito da poche settimane il piccolo Leonardo, il secondo figlio nato dal matrimonio con Loris Karius, e per godersi al 100% la maternità ha pensato bene di abbandonare temporaneamente Milano. Si è trasferita in una mega villa con piscina a sfioro con vista sul Lago di Garda ed è proprio lì che si sta dando al totale relax prima di rientrare in città e seguire i mondiali con Dazn. A farle compagnia negli ultimi giorni sono arrivati una serie di amici, prima tra tutte Elodie, che si è lasciata immortalare al suo fianco in una versione balneare super glamour.

Elodie e Diletta Leotta lanciano il trend dell'estate 2026

Al motto di "Friends&Family", Diletta Leotta ha documentato sui social le ultime giornate trascorse con le persone care nella villa sul Lago di Garda in cui si è trasferita dopo il parto. Oltre ai genitori, al marito Loris e alla piccola Aria, non poteva mancare Elodie, arrivata a Salò in compagnia della nuova compagna Franceska Nuredini. Tra le prime cose fatte durante la vacanza c'è stata una gita a bordo di uno yacht privato, dove le due migliori amiche si sono lasciate immortalare fianco a fianco in versione balneare. Il trend che hanno lanciato? A quanto pare quest'anno bisognerà dire addio alle stampe esotiche e floreali, preferendo i due pezzi monocromatici.

Diletta Leotta in yacht

I look balneari di Elodie e Diletta Leotta

Per dare il via all'estate 2026 con qualche settimana di anticipo, Diletta Leotta ed Elodie si sono vestite in coordinato con i bikini monocolor. La conduttrice di Dazn ha puntato su un minimal total black con micro tanga e reggiseno con ferretto, mentre la cantante ha preferito un vitaminico celeste, per la precisione un bikini con slip sgambatissimi e reggiseno dal mood sportivo. Nessuna delle due ha rinunciato agli occhiali da sole, optando per un modello mini ispirato agli anni '90. Capelli raccolti in legati improvvisati, niente make-up e sorriso stampato sulle labbra: la foto di coppia è una celebrazione dell'amicizia vera e pure.