Travelmaxxing, il trend del momento è sfruttare ogni momento libero per viaggiare
Abbiamo sempre creduto che per concederci una vacanza servissero giorni e giorni di ferie ma la verità sembra essere ben diversa, almeno stando al nuovo trend amatissimo dalla Gen Z. Si chiama travelmaxxing ed è un fenomeno virale che consiste nello sfruttare ogni momento libero per viaggiare. Chi si tratti di un weekend o di qualche giorno off, non importa, bisogna prenotare il primo volo disponibile e pianificare ogni dettaglio del tour, così da incastrare più destinazioni e da sfruttare ogni minuto disponibile.
Il significato di travelmaxxing
Cosa significa travelmaxxing? Letteralmente il termine nasce dall'unione di travel (viaggio) e maxxing (massimizzare) e fa riferimento alla mania di voler trasformare ogni vacanza in qualcosa di memorabile, sfruttando ogni minuto disponibile e incastrando tra loro le esperienze più svariate, dalle visite ai musei alle passeggiate in centro, fino ad arrivare alle cene e alle serate mondane. Si parte dal presupposto che un viaggio non comincia quando si arriva a destinazione ma quando si esce di casa per recarsi in aeroporto: stando a questa filosofia, si trasforma in esperienza anche l'attesa ai gate, durante la quale ci si può concedere un aperitivo o una colazione in un bar rinomato.
I rischi del travelmaxxing
Il lato positivo del travelmaxxing? Permette di non dover richiedere delle ferie extra: di solito, infatti, chi segue il trend parte il venerdì pomeriggio e ritorna il lunedì all'alba, incastrando il viaggio con i normali orari di lavoro. Spesso, inoltre, si preferiscono i voli con scali, così da aggiungere una destinazione extra da visitare in poche ore. L'unico piccolo inconveniente? Chi vuole praticare il travelmaxxing ha bisogno di molta energia e di grandi capacità organizzative. Il rischio, però, è quello di trasformare la vacanza, che dovrebbe essere un momento di svago e di relax, in qualcosa di super stressante, ritrovandosi a "inseguire" una tabella di marcia eccessiva e assolutamente priva di tempi morti.