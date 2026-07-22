Travelmaxxing, il trend del momento è sfruttare ogni momento libero per viaggiare

Avete mai sentito parlare del travelmaxxing? Si tratta del nuovo trend amatissimo dalla Gen Z, che vuole sfruttare letteralmente ogni momento libero per viaggiare.

Abbiamo sempre creduto che per concederci una vacanza servissero giorni e giorni di ferie ma la verità sembra essere ben diversa, almeno stando al nuovo trend amatissimo dalla Gen Z. Si chiama travelmaxxing ed è un fenomeno virale che consiste nello sfruttare ogni momento libero per viaggiare. Chi si tratti di un weekend o di qualche giorno off, non importa, bisogna prenotare il primo volo disponibile e pianificare ogni dettaglio del tour, così da incastrare più destinazioni e da sfruttare ogni minuto disponibile.

Il significato di travelmaxxing

Cosa significa travelmaxxing? Letteralmente il termine nasce dall'unione di travel (viaggio) e maxxing (massimizzare) e fa riferimento alla mania di voler trasformare ogni vacanza in qualcosa di memorabile, sfruttando ogni minuto disponibile e incastrando tra loro le esperienze più svariate, dalle visite ai musei alle passeggiate in centro, fino ad arrivare alle cene e alle serate mondane. Si parte dal presupposto che un viaggio non comincia quando si arriva a destinazione ma quando si esce di casa per recarsi in aeroporto: stando a questa filosofia, si trasforma in esperienza anche l'attesa ai gate, durante la quale ci si può concedere un aperitivo o una colazione in un bar rinomato.

I rischi del travelmaxxing

Il lato positivo del travelmaxxing? Permette di non dover richiedere delle ferie extra: di solito, infatti, chi segue il trend parte il venerdì pomeriggio e ritorna il lunedì all'alba, incastrando il viaggio con i normali orari di lavoro. Spesso, inoltre, si preferiscono i voli con scali, così da aggiungere una destinazione extra da visitare in poche ore. L'unico piccolo inconveniente? Chi vuole praticare il travelmaxxing ha bisogno di molta energia e di grandi capacità organizzative. Il rischio, però, è quello di trasformare la vacanza, che dovrebbe essere un momento di svago e di relax, in qualcosa di super stressante, ritrovandosi a "inseguire" una tabella di marcia eccessiva e assolutamente priva di tempi morti.