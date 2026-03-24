Nel calendario 2026 c’è un “ponte nascosto”: come fare 9 giorni consecutivi di vacanza con 4 di ferie

La primavera è ufficialmente iniziata e con essa è tornato il desiderio di stare all'aria aperta, immergersi nella natura, tenersi attivi, viaggiare. Le belle giornate sono uno stimolo in più: fanno venire la voglia di programmare e poi fare la valigia e partire, per godersi un viaggio alla scoperta di una nuova meta o per concedersi qualche giorno di assoluto relax. È un modo per staccare un po' la spina e tornare più carichi di prima alla routine, alla quotidianità, che a volte ci schiaccia con le sue incombenze. I ponti sono un'occasione preziosa per approfittare di questo bisogno di evasione e fuga. Queste combinazioni strategiche permettono di prolungare i periodi di vacanza: ai canonici "giorni di festa" se ne aggiunge qualcuno di ferie e il gioco è fatto, ecco che si può stare off anche più di una settimana, nel migliore dei casi. Il calendario 2026 offre molti ponti interessanti: ben 31 giorni di vacanza con 8 giorni di ferie.

Ce n'è uno che merita particolare attenzione e che può rivelarsi prezioso soprattutto nell'ottica dell'organizzazione di un viaggio. Il 25 aprile (Festa della Liberazione), infatti, quest'anno cade di sabato ma non va visto come un'occasione persa. Infatti prendendo ferie dal 27 al 30 aprile (quindi solo 4 giorni), è possibile ottenere ben 9 giorni consecutivi di vacanza. I fatidici 4 giorni sono lunedì 27 aprile, martedì 28 aprile, mercoledì 29 aprile, giovedì 30 aprile. Insomma, si va a collegare il weekend del 25 aprile con il 1° maggio, visto che la Festa dei Lavoratori nel 2026 cade di venerdì. I più attenti viaggiatori hanno annusato subito la possibilità di sfruttare questa combinazione per prenotare un viaggio.

Come sfruttare il "ponte nascosto"

I dati di prenotazione WeRoad parlano chiaro: emergono in particolare due filoni di comportamento, gli italiani si sono spaccati in due differenti modi di vivere la vacanza da ponte. Da una parte c’è chi sceglie di sfruttare al massimo il tempo a disposizione puntando su fughe brevi: mete vicine, destinazioni a cui dedicare tutta l'attenzione per più giorni, scoprendone ogni angolo e vivendo più esperienze possibili con la gente del posto. In questo caso, secondo l'analisi di WeRoad, le destinazioni più richieste sono quelle facilmente raggiungibili e climaticamente più appetibili, principalmente in Europa.

A Fanpage.it, WeRoad ha specificato: "Tra le più scelte da chi ha prenotato la formula weekend troviamo Varsavia (7%), Tunisia (6%) e Lisbona (6%). A livello di Paesi, i più gettonati risultano Italia (26%), Spagna (14%) e Polonia (9,5%)". Sono Paesi che permettono di concentrare in pochi giorni un'esperienza completa. WeRoad ha chiarito anche: "Nell'ultimo mese, oltre il 13% delle prenotazioni per il periodo tra il 25 aprile e il 1° maggio ha riguardato viaggi brevi, a conferma di quanto questo ponte venga interpretato sempre di più come occasione per una fuga veloce. Quello che emerge è un trend interessante legato ai viaggi brevi: la formula weekend sta diventando sempre più centrale per chi vuole partire ottimizzando al massimo i giorni a disposizione".

Il secondo filone di viaggiatori segue la filosofia opposta: sono quelli che decidono di sfruttare i pochi giorni a disposizione adattandoli a una settimana di viaggio più strutturata. Qui entrano in gioco mete più lontane: le Canarie, l'Islanda, Capo Verde, il Marocco. Sono un giusto compromesso, per coniugare tempo di viaggio e tempo di permanenza. Tra i due filoni ci sono notevoli differenze in termini proprio di approccio: è proprio il modo di vivere la vacanza a cambiare, infatti non c'è una preferenza geografica, quanto piuttosto un vero e proprio trend nel modo di viaggiare.

Impossibile non chiamare in causa la crisi in Medio Oriente, che sta ridisegnando gli spostamenti attuali tra voli cancellati e aeroporti chiusi. Alcuni Paesi, anche solitamente molto presi in considerazione come gli Emirati Arabi, sono attualmente critici da raggiungere. La mappa dei viaggi sta così tanto risentendo della crisi anche perché quelli interessati, sono Paesi che ospitano aeroporti fondamentali per alcuni scali, per esempio quelli di chi deve raggiungere l'Asia.

Stefano Arossa, Commercial Regional Manager di WeRoad, a Fanpage.it ha spiegato: "Vanno sicuramente evitate le mete direttamente impattate, come Oman, Qatar e Emirati Arabi, così come tutte le altre destinazioni sconsigliate dalla Farnesina. Quello che stiamo osservando negli ultimi giorni è un aumento di interesse su mete a corto raggio e anche un forte interesse nei confronti di mete sudamericane come il Perù o nordamericane come il Canada".