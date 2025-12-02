Come sfruttare i ponti del 2026: 31 giorni di vacanza con 8 giorni di ferie

Foglio dopo foglio, siamo arrivati all'ultima pagina del calendario: quella di dicembre 2025. Si avvicina il Natale e nell'aria c'è già la fatidica e temuta domanda: "Cosa farai a Capodanno?". Superato questo scoglio, cominceranno le 365 pagine di un nuovo libro, quello del 2026. E per chi ama le gite fuori porta, i weekend lunghi, le fughe, approfittando di tutti i momenti liberi dal lavoro possibili, sarà un anno particolarmente fortunato. Infatti chiedendo solo 8 giorni di ferie in totale, si potrà usufruire di 31 giorni off da sfruttare le vacanze.

Il calendario 2026: quali sono i ponti

"L'Epifania tutte le feste porta via" si suol dire, ma porta anche un bel ponte di inizio anno da sfruttare. Cadendo di martedì, infatti, si può optare per un week end lungo. Ma non è la sola opzione. I più irriducibili festaioli potrebbero ben pensare di agganciare Epifania e Capodanno: avrebbero in questo modo 6 giorni di vacanza con solo 2 di ferie. L'occasione successiva è data dalla combo Pasqua e Pasquetta che cadono stavolta il 5 e 6 aprile 2026. Aggiungendo il 3 aprile oppure 3 e 4 di ferie si può approfittare di un week-end lungo. Il 25 aprile (la Festa della Liberazione) cade di sabato, ma poi la Festa dei Lavoratori dell'1 maggio 2026 è un'opzione interessante, essendo un venerdì, con tre possibile giorni consecutivi di festa, per partire in vacanza magari (1-2-3 maggio). Ma veniamo ora al ponte più succulento dell'anno: quello che include la Festa della Repubblica, quindi a cavallo tra 30 maggio e 2 giugno: con un solo giorno di ferie si ottengono quattro giorni continuativi (30 e 31 maggio + 1 e 2 giugno). Ferragosto cade di sabato e lascia poi posto a un altro ponte importante: quello intorno alla Festa dell’Immacolata, tra 5 e 8 dicembre 2026. In questo caso chiedendo come giorno di ferie lunedì 7 dicembre, si ottengono nuovamente quattro giornate utili da sfruttare a proprio piacimento lontano dal lavoro (5-6-7-8 dicembre). Ci sono poi Natale e Santo Stefano 2026 che cadono a ridosso del weekend, per poi arrivare al Capodanno, che chiude l'anno in bellezza: prendendo come giorno di ferie il 31 dicembre, è possibile ottenere parecchi giorni di pausa da destinare degnamente ai festeggiamenti per l'inizio dell'anno nuovo. Si può puntare sulla combinazione: giovedì 31 dicembre, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 gennaio; oppure si possono aggiungere anche 28, 29 e 30 per esagerare.

Ponti e festività: il calendario completo 2026