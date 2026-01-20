Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì Grasso

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Le date, in quanto festività mobile, cambiano ogni anno e c’è un’ulteriore differenza tra rito romano e ambrosiano. Quest’anno il periodo carnevalesco inizia il 12 febbraio col Giovedì Grasso e finisce il 17 febbraio col Martedì Grasso; l’effettiva domenica di Carnevale è invece il 15 febbraio.

Carnevale 2026 cade il 15 febbraio, ma l'intero periodo dei festeggiamenti comincia ben prima. Si dà avvio al periodo di Carnevale durante la domenica di Settuagesima che cade circa 70 giorni prima di Pasqua e che corrisponde quest'anno all'1 febbraio. Il periodo poi si conclude tradizionalmente con il Mercoledì delle Ceneri, che cade il 18 febbraio. Nel mezzo si collocano le tre giornate principali che sono: il Giovedì grasso del 12 febbraio, l'effettiva domenica di Carnevale del 15 febbraio e il Martedì grasso del 17 febbraio. L'Italia sente molto questa festa e alcune città in particolare organizzano festeggiamenti grandiosi, ormai noti in tutto il mondo. Famosissimi sono il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, quelli di Ivrea e Putignano.

Quando inizia e quando finisce Carnevale 2026

Il Carnevale è una festa mobile: le date del 2026 non sono le stesse del 2025 e non saranno le stesse del 2027, perché cambiano di anno in anno. Dipendono dalla domenica di Pasqua, anch'essa festività mobile, che non ha una data fissa come può essere il Natale. Le date del Carnevale differiscono leggermente in Italia, da regione a regione, anche in base al rito romano e rito ambrosiano. Quest'ultimo si segue soprattutto al nord e ha date leggermente diverse da quelle del resto del Paese, infatti termina dopo.

Come si calcolano i giorni di Carnevale: le date 2026

Nel rito romano il calcolo dei giorni del Carnevale dipende dal giorno in cui cade la Pasqua: da quella domenica bisogna andare a ritroso di 70 giorni. Ecco perché si parla di Settuagesima, che cade quest'anno l'1 febbraio. Ma come si fa a conoscere in anticipo la data della Pasqua, se è anch'essa mobile e non fissa? Ebbene, è sempre la prima domenica dopo il primo plenilunio (luna piena) di primavera. Si dà il via ai festeggiamenti ufficiali il Giovedì grasso e si chiudono le celebrazioni il Mercoledì delle Ceneri. A quel punto, per la tradizione cattolica comincia la Quaresima, il periodo lungo 40 giorni che conduce alla Pasqua.

Vacanze di Carnevale 2026: quanti giorni chiudono le scuole

I calendari scolastici differiscono da regione a regione, perché vengono stabiliti dagli istituti in totale autonomia. Ci sono delle differenze quindi anche per quanto riguarda le chiusure relative al periodo del Carnevale. C'è chi ha optato per una chiusura lunga: dal 14 al 22 febbraio a Bolzano. In Lombardia, dove si segue il rito ambrosiano, scuole chiuse il 16 e il 17 febbraio, come anche in Campania, Molise, Liguria. Scuole chiuse in Piemonte dal 14 al 17 febbraio e dal 16 al 18 febbraio in Friuli Venezia Giulia., Valle d0Aosta e Veneto. La Sardegna ha dato lo stop per il 17 febbraio, dunque solo nel Giorno del Martedì Grasso.

Cosa fare a Carnevale 2026 in Italia

A Carnevale in Italia ci si diverte parecchio: la tradizione di mascherarsi, fare festa, invadere le strade è antica e ancora molto sentita. Vale soprattutto in alcune città dove la ricorrenza è a tal punto celebrata, da averle rese località iconiche in tutto il mondo, raggiunte ogni anno da tanti turisti. In primis vale per Venezia e Viareggio, note per la loro programmazione che prevede carri allegorici, spettacoli e sfilate in costume. A Ivrea ogni anno viene organizzata la famosa Battaglia delle Arance, una rievocazione che rimanda agli atti di ribellione contro i tiranni medievali: è un evento simbolico di ritorno al passano. A Putignano si fa festa per un mese intero, è il Carnevale più lungo d'Italia.

Il calendario del Carnevale 2026

Riassumendo, ecco le date da segnare sul calendario: