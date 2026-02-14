Feste di Carnevale nel weekend del 14 e 15 febbraio, gli eventi regione per regione

Carnevale di Venezia

A Carnevale ogni scherzo vale, dice il detto. È la ricorrenza per antonomasia degli scherzi, dell'allegria, delle feste, dei costumi colorati: in Italia è un momento molto sentito soprattutto in alcune città, diventate iconiche proprio per la programmazione ricca di eventi che propongono in questa occasione. Il weekend del 14 e 15 febbraio è quello che precede il Martedì Grasso: sono tantissime le cose da fare in tutte le regioni.

Si festeggia il Carnevale nei paesi del Piemonte

Tanti borghi e paesi del Distretto Turistico dei Laghi hanno organizzato ricche celebrazioni del Carnevale. Il Carnevale Domese è uno dei più antichi d'Italia, dura dieci giorni ma il cuore della festa si svolge proprio domenica 15 febbraio, con la distribuzione del piatto tipico: Pulenta e Sciriuii (ossia i tradizionali Polenta e Salamini). Appuntamento in Piazza Mercato, dove si potrà ammirare anche la grande sfilata in abiti seicenteschi. Nella stessa giornata c'è anche la grande sfilata del Carnevale Verbanese accompagnata da bande musicali, cene e giochi per le strade.

Il Carnevale in Lombardia dura di più

A Carnevale, inLombardia si segue il rito ambrosiano. Questo significa che la festa ha date diverse rispetto al resto d'Italia. La Quaresima non comincia il Mercoledì delle Ceneri, bensì la domenica successiva; quindi l'intero periodo carnevalesco si chiuderà sabato 21 febbraio 2026, più tardi rispetto alle altre regioni. Questo weekend Cremona ha ben pensato di unire Carnevale e San Valentino con "Cuori e maschere in festa". A Lecco ci sarà "I Regnanti", un evento storico e tradizionale in città con corteo e consegna delle chiavi ai Regnanti da parte del Sindaco. A Cantù (Como) è in corso il Carnevale Canturino, giunto alla 100esima edizione: domenica è in programma una sfilata, così come a Crema per il Gran Carnevale cremasco. Venendo a Milano, c'è "Le mille e una piazza": è il cuore del Carnevale Ambrosiano milanese, un festival ricco di esibizioni e show in tutti i quartieri della città.

Il Carnevale a Milano

Grande festa a Bari in Puglia

Festeggia anche tutta la Puglia nel weekend. In Particolare, a Bari c'è in programma un fitto calendario di eventi che coinvolgono scuole, associazioni, parrocchie, centri sportivi e culturali. Sabato nel quartiere San Paolo (Municipio 3), dalle ore 10.30 alle 12.30, c'è la sfilata "Carnevale in allegria – Curiamo il mondo", domenica ci si sposta nel quartiere Loseto (Municipio 4) per il flashmob "Storico Carnevale Losetano", mentre a Santo Spirito, (Municipio 5) c'è la sfilata del Carnevale ispirato alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nella stessa giornata, sfilate anche nei quartieri Carbonara e Ceglie del Campo (Municipio 4).

Gli eventi del Carnevale di Venezia in Veneto

In città si fa festa tutto il giorno per tutto il periodo carnevalesco dunque sono tantissimi gli appuntamenti del weekend tra sfilate, cortei, spettacoli e laboratori. Il Venice Carnival Street Show di sabato 14 febbraio è una grande kermesse di spettacoli che coinvolge Venezia, Mestre, le Isole della Laguna e i centri delle Municipalità. È un'occasione di divertimento e svago per grandi e piccini con giochi, sfide, oltre trecentocinquanta eroici artisti di strada e spettacoli dal vivo. Si svolgerà sia sabato che domenica, così come il Water Show all'Arsenale Darsena Grande, in due momenti: alle ore 18.45 e alle ore 21.00.

Carnevale di Venezia

Cosa fare nel weekend di Carnevale in Campania

Sottencoppa è il festival Carnevale Sonico del Comune di Napoli: è un momento di festa e condivisione all'insegna dell'arte, in compagnia di 80 fra musicisti e performer provenienti da 12 paesi del mondo. La kermesse coinvolge nel weekend Piazza Mercato, la Chiesa di Sant’Eligio, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato e Piazza Municipio. Grandi festeggiamenti anche nei centri più piccoli, per esempio il corteo dei gruppi carnevaleschi di sabato 15 febbraio lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino e la sfilata dei carri nell'ambito di MascherAscea ad Ascea. L'antichissimo Carnevale di Montemarano è famoso per le esibizioni della scuola di Tarantella: la prima sfilata si terrà sabato 14 febbraio 2026 dalle 22.00 dopo una giornata piena di eventi.

Gli appuntamenti del Carnevale di Viareggio in Toscana

Domenica 15 febbraio alle ore 15 è in programma il quarto Corso Mascherato sul lungomare di Viareggio. È il momento in cui sfilano le opere allegoriche degli artisti della cartapesta, opere curate in ogni dettaglio, vere e proprie opere d'arte realizzate da questi artigiani. La sfilata è il cuore della manifestazione e si ripete in più giornate: i carri prendono spunto dall'attualità spesso in modo allegorico o satirico, proprio per raccontare i grandi temi del momento o omaggiare i protagonisti più chiacchierati. Grande festa anche a Siena, dove per l'occasione è stato organizzato un itinerario speciale a bordo dell'Orient Express.

Carnevale di Viareggio

Come si celebra il Carnevale in Emilia Romagna

Il Carnevale degli Este è il Carnevale storico rinascimentale di Ferrara: l'evento clou dell'intera manifestazione sono proprio i cortei in piazza nei giorni di sabato e domenica. Il 15 febbraio si anima anche il centro storico di Rimini con ColorCoriandolo, una kermesse con giocolieri, musicisti e acrobati, rigorosamente tutti in maschera. Unico nel suo genere è il Carnevale di Fiorenzuola d'Arda. L'edizione 2026 è prevista proprio per sabato 14 e domenica 15 febbraio, quando la Zobia invade le vie del centro: carri, artisti, maschere e chi più ne ha più ne metta per fare caos per le strade e divertirsi a cielo aperto. In serata spazio anche all'after party di sabato e al djset di domenica.

In Sicilia si festeggia Carnevale con Albertino

Sabato, Piazza del Popolo di Floridia (SR) ospita un evento speciale: il djset di Albertino, momento clou del Carnevale Floridiano. In Sicilia si festeggia anche ad Acireale, nella cornice barocca del centro storico della città, a Gioiosa Marea (ME) e a Misterbianco (CT), dove si è soliti eleggere i costumi più belli, creazioni realizzate con grande maestria artigianale.