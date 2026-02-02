Quando chiudono le scuole a Milano per Carnevale 2026, il calendario dei giorni di vacanza

A Milano il Carnevale segue il rito ambrosiano e arriva più tardi che nel resto d’Italia. Le celebrazioni prenderanno ufficialmente il via domenica 25 gennaio, nelle scuole le lezioni verrano probabilmente sospese venerdì 20 e sabato 21 febbraio.

Carnevale a Milano

Il Carnevale 2026 si avvicina e, come ogni anno, porterà con sé un'esplosione di maschere, coriandoli e tradizioni. A Milano, però, i festeggiamenti si svolgeranno più tardi rispetto al Carnevale "romano" celebrato nel resto del Paese perché la città osserva il rito Ambrosiano. Qui la Quaresima non prende il via con il Mercoledì delle Ceneri, bensì la domenica successiva. Di conseguenza, nell'arcidiocesi milanese il rito delle Ceneri viene celebrato la prima domenica di Quaresima, rispettando un'usanza antica che altrove è andata perduta.

L'origine di tale differenza affonda le sue radici nella tradizione popolare milanese. Secondo il racconto che è stato tramandato nei secoli, infatti, Sant'Ambrogio, vescovo e patrono di Milano, si trovava a Roma per un pellegrinaggio proprio nei giorni che precedevano l'inizio della Quaresima. Prima di partire avrebbe chiesto ai fedeli di rimandare l'avvio del periodo penitenziale fino al suo rientro. Poiché il ritorno tardò più del previsto, i milanesi decisero di prolungare i festeggiamenti, fissandoli alla fine della settimana.

Carnevale 2026, quando chiudono le scuole a Milano per le feste

Secondo il calendario liturgico milanese, le celebrazioni del Carnevale Ambrosiano prenderanno ufficialmente il via domenica 25 gennaio, in occasione della domenica di Settuagesima, che cade circa settanta giorni prima della Pasqua. Il periodo carnevalesco si chiuderà, invece, sabato 21 febbraio 2026, ultimo giorno prima dell'inizio della Quaresima ambrosiana.

Per quanto riguarda le scuole di Milano e della Lombardia, è probabile che le lezioni vengano sospese venerdì 20 e sabato 21 febbraio, cioè nei due giorni che precedono l'avvio della Quaresima. Una pausa più lunga rispetto alle date previste dal rito romano, che collocherebbe la chiusura in anticipo.

Quando riapriranno le scuole a Milano e in Lombardia dopo le feste di Carnevale 2026

In sostanza, le vacanze di Carnevale si estenderanno fino al Sabato Grasso, il 21 febbraio, esclusivamente a Milano e in quei territori lombardi che seguono il rito ambrosiano, anche se ogni istituto potrà adottare decisioni autonome. Il ritorno tra i banchi è, invece, previsto per lunedì 23 febbraio, con lo sguardo già rivolto alla prossima pausa primaverile.