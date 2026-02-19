Carnevale Ambrosiano 2026: cos’è, quando e come si festeggia a Milano

La sfilata delle imbarcazioni del Carnevale Ambrosiano del 2024 (foto da LaPresse)

Al via il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell'anno. A Milano tornano le celebrazioni per il Carnevale, fra tradizione e divertimento. Sabato 21 febbraio in particolare si terrà il Carnevale Ambrosiano, con una programmazione che farà terminare i festeggiamenti quattro giorni dopo rispetto al resto d'Italia, l'8 marzo. Anche quest'anno non mancheranno tutti i fasti della tradizione, tra colori, coriandoli e il dolce profumo di chiacchiere e tortelli. I bambini in maschera riempiono le strade ricche di eventi all'insegna della tradizione milanese.

Cos'è il Carnevale Ambrosiano

Il Carnevale Ambrosiano fa parte della tradizione milanese. Questa differenza si deve a Sant'Ambrogio. Infatti la tradizione vuole che il carnevale a Milano sia stato ritardato in attesa che il vescovo della città tornasse dal pellegrinaggio per cominciare a celebrare i riti della Quaresima, i 40 giorni di preghiera e digiuno che precedono la Pasqua. Sant'Ambrogio, però, rientrò a Milano quattro giorni dopo il previsto e la quaresima, invece che il mercoledì delle ceneri, cominciò la domenica successiva, detta "in capite".

Quando si tiene il Carnevale Ambrosiano 2026

Le date di riferimento per il Carnevale Ambrosiano 2026 sono il 21 febbraio, giorno in cui si celebra il Sabato Grasso, e il 24 febbraio, giorno in cui si celebra invece il Martedì Grasso. Quest'anno la Pasqua cade il 5 aprile, di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra fine febbraio e inizio marzo.

Per quanto riguarda il rito romano invece il 12 febbraio si terrà il Giovedì Grasso e il 17 febbraio il Martedì Grasso. Il Martedì Grasso rappresenta l'apice del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia il 18 febbraio, giorno del Mercoledì delle Ceneri.

Il Mercato dei Saltimbanchi a Carnevale

Tra gli eventi più noti in occasione del Carnevale Ambrosiano si segnala il Mercato dei Saltimbanchi nelle piazze di Milano, in programma dal 25 febbraio all'8 marzo. Gli spettacoli di Carnevale del festival "Le mille e una piazza" sono organizzati da Atelier Teatro, che porta la commedia dell’arte e il teatro popolare in città per festeggiare il carnevale.

Sono diverse le compagnie teatrali che propongono i loro spettacoli gratuiti su palchi installati in spazi pubblici: piazze, parchi, e giardini per far conoscere le grandi storie della Letteratura, della Storia e del Teatro ai cittadini. L’evento ha inizio martedì 25 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte, e parte con lo spettacolo I Comici a Lione, per passare da Il medico volante – Meneghino e il Barone di Birbanza e dal celebre Don Chisciotte, fino a Leonardo: Da Vinci a Milano.

Sabato 8 marzo, nella centralissima Piazza Mercanti, sul palco circolare del “Cyrano de Bergerac” di Eugenio Allegri si esibiranno diverse compagnie, nella competizione chiamata “L’Arena di Cyrano” per vincere il premio “Le mille e una piazza”.