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Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1 maggio 2026 a Milano

L’elenco dei supermercati aperti a Milano in occasione del primo maggio 2026, la Festa dei Lavoratori: da Esselunga a Carrefour, gli orari dei principali centri commerciali per gli acquisti dell’ultimo minuto.
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A cura di Redazione Milano
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Supermercato – Immagine di repertorio
Supermercato – Immagine di repertorio

Venerdì primo maggio, Festa dei Lavoratori, è una di quelle giornate in cui il ritmo della città cambia volto: serrande abbassate, strade più tranquille, tempi più lenti. Anche a Milano, però, non tutto si ferma del tutto. Accanto a chi sceglie la chiusura per rispettare la ricorrenza, c'è una parte della grande distribuzione che resta operativa, garantendo un servizio essenziale per chi resta in città o ha bisogno di fare acquisti dell'ultimo minuto. Di seguito una guida dei supermercati e dei centri commerciali di Milano aperti il 1 maggio 2026.

Supermercati aperti a Milano il 1 maggio 2026: l'elenco

Quest'anno la maggior parte delle catene di supermercati presenti a Milano rimarrà aperta per la Festa dei Lavoratori, venerdì 1 maggio, alcune con orario ridotto:

  • Conad: alcuni punti vendita seguiranno l'orario festivo dalle 9:00 alle 13:00, altri rimarranno chiusi
  • Carrefour: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 20:00 o dalle 8:00 alle 22:00 a seconda dei punti vendita
  • Iper: dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese)
  • Lidl: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 21:00
  • Pam: sarà aperto dalle 8:00 alle 22:00
  • Unes: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 20:30
  • Aperti anche i supermercati di Iperal dalle 8:00 alle 20:30

Non sarà, invece, possibile recarsi a fare la spesa da Esselunga, Coop e Ipercoop che hanno annunciato la chiusura completa di tutti i punti vendita per l'intera giornata del 1° maggio 2026.

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Gli orari dei più grandi centri commerciali il 1 maggio

Per chi l'1 maggio avrà bisogno, invece, di fare altre commissioni, resterà aperta la maggior parte dei centri commerciali:

  • Il Centro di Arese resterà aperto con orario festivo dalle 9:00 alle 22:00
  • Il centro Merlata Bloom resterà aperto con cinema, ristoranti e LOG fino a tarda sera, Wonderwood Green Forest dalle 10:00 alle 22:00. I negozi saranno aperti dalle 9:00 alle 22:00. Esselunga rimarrà chiusa.
  • Nel Citylife Shopping District resterà aperto regolarmente dalle 9:00 fino alle 21:00 con facoltà di chiusura dei negozi dalle 19:00
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