Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1 maggio 2026 a Milano

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Supermercato – Immagine di repertorio

Venerdì primo maggio, Festa dei Lavoratori, è una di quelle giornate in cui il ritmo della città cambia volto: serrande abbassate, strade più tranquille, tempi più lenti. Anche a Milano, però, non tutto si ferma del tutto. Accanto a chi sceglie la chiusura per rispettare la ricorrenza, c'è una parte della grande distribuzione che resta operativa, garantendo un servizio essenziale per chi resta in città o ha bisogno di fare acquisti dell'ultimo minuto. Di seguito una guida dei supermercati e dei centri commerciali di Milano aperti il 1 maggio 2026.

Supermercati aperti a Milano il 1 maggio 2026: l'elenco

Quest'anno la maggior parte delle catene di supermercati presenti a Milano rimarrà aperta per la Festa dei Lavoratori, venerdì 1 maggio, alcune con orario ridotto:

Conad : alcuni punti vendita seguiranno l'orario festivo dalle 9:00 alle 13:00, altri rimarranno chiusi

: alcuni punti vendita seguiranno l'orario festivo dalle 9:00 alle 13:00, altri rimarranno chiusi Carrefour : seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 20:00 o dalle 8:00 alle 22:00 a seconda dei punti vendita

: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 20:00 o dalle 8:00 alle 22:00 a seconda dei punti vendita Iper : dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese)

: dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese) Lidl : seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 21:00

: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 21:00 Pam : sarà aperto dalle 8:00 alle 22:00

: sarà aperto dalle 8:00 alle 22:00 Unes : seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 20:30

: seguirà l'orario regolare dalle 8:00 alle 20:30 Aperti anche i supermercati di Iperal dalle 8:00 alle 20:30

Non sarà, invece, possibile recarsi a fare la spesa da Esselunga, Coop e Ipercoop che hanno annunciato la chiusura completa di tutti i punti vendita per l'intera giornata del 1° maggio 2026.

Gli orari dei più grandi centri commerciali il 1 maggio

Per chi l'1 maggio avrà bisogno, invece, di fare altre commissioni, resterà aperta la maggior parte dei centri commerciali: