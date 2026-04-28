Musei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Milano: l’elenco completo con i luoghi e gli orari

Il Planetario di Milano (foto da LaPresse)

Venerdì 1 maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, alcuni musei di Milano resteranno aperti al pubblico. Non essendo la prima domenica del mese, la giornata non rientra nell'iniziativa del ministero della Cultura ormai attiva da anni per l'ingresso libero, perciò laddove previsto bisognerà pagare il biglietto secondo le tariffe ordinarie. Tra i siti più importanti, rientra il Planetario Civico che organizza tre osservazioni guidate del cielo, ma anche i Musei del Castello Sforzesco e la mostra Inside Monet: Virtual Reality Experience organizzata a Parco Sempione.

Per il Primo Maggio, il Planetario Civico Ulrico Hoepli di Milano ha programmato tre osservazioni guidate del cielo in compagnia di Davide Cenadelli, il ricercatore che per anni si è occupato della ricerca di pianeti extrasolari e di fotometria e spettroscopia stellare. Le conferenze, dal costo di 5 euro a biglietto (3 euro per il ridotto), sono previste alle 14:30, alle 16:30 e alle 18. "Andremo a scoprire stelle, costellazioni, antichi miti e recenti scoperte scientifiche nel cielo di primavera", si legge sul sito ufficiale del Planetario, "con un particolare occhio agli sterminati spazi ove in questa stagione possiamo spingere lo sguardo".

Inside Monet VR Experience, invece, è la prima grande mostra en plein air su Claude Monet, uno dei fondatori e dei massimi esponenti dell'Impressionismo francese. Il punto di ritrovo è in Largo Cairoli 18, davanti all'ingresso del Castello Sforzesco. Da lì inizierà un tour all'aperto di un'ora e un quarto dove, muniti di visore VR (realtà virtuale), i partecipanti potranno "immergersi" ed "entrare" nei quadri di Monet. Il biglietto è acquistabile solo online al costo di 19 euro /15 euro per i ridotti) e sono previsti due turni di visita, alle 15 e alle 17.

Il ministero della Cultura ha, poi, pubblicato una lista con i principali musei aperti in occasione della Feste dei Lavoratori e i relativi orari di apertura: