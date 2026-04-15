La Cgil promuove “Milano Città dei Saperi”, un ciclo di incontri che promuove lavoro, cultura e conoscenza

A Milano, il sindacato Cgil ha promosso il ciclo di eventi e incontri dal titolo “Milano Città dei Saperi”, un fitto programma per parlare di lavoro, cultura e futuro della città.

Dal 14 al 17 aprile 2026 a Milano si sta tenendo un ciclo di incontri pubblici organizzati dal sindacato Cgil. La rassegna ha il titolo "Milano Città dei Saperi" e mira ad attraversare i temi del lavoro, della cultura, della conoscenza e della città che verrà. In questi quattro giorni si stanno svolgendo diversi dibattiti, che stanno avendo come protagonisti importanti figure sindacali, istituzionali e del mondo accademico e artistico di Milano.

Dopo i primi incontri che si sono svolti al Museo del Design e alla Camera del lavoro di Milano, nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, se ne è svolto un altro al Teatro Elfo Puccini dal titolo "Ma il lavoro, no" e ancora alla Camera del Lavoro di Milano dal titolo "Prendersi Cura". Nel pomeriggio di oggi, dalle 18 alle 20, si terrà l'incontro "Il libro non si chiude", che si svolgerà nei portici della libreria Hoepli, al centro delle cronache dopo la notizia della liquidazione e quindi della possibile chiusura. Interverrà lo scrittore Antonio Scurati e saranno presenti diversi esponenti sindacali e del mondo dell'editoria, come: Paolo Zanetti Polzi (SLC CGIL Milano) Eugenio Bellotti (Delegato SLC CGIL Hoepli), Tecla Citterio (Milano ha bisogno di Hoepli), Matteo Colò (Delegato Filcams CGIL Feltrinelli), Caterina Croce (Fondazione Feltrinelli), Attilio D’Adda (Legacoop), Elena Fasoli (Libreria Scamamù) e Gianni Pizzi (Delegato RSU FP CGIL Biblioteca Sormani)

Ancora, alle 21, nella sala Buozzi della Camera del Lavoro si terrà "Milano 2037", che vedrà alcuni esponenti sindacali e politici milanesi. Sarà coordinato da Vincenzo Greco della Cgil Milano e vedrà la partecipazione di Alessandro Capelli del Partito Democratico, Francesca Cucchiara (Verdi), Pierluigi Riccitelli (Movimento 5 Stelle), Pino Roccisano (Sinistra Italiana), Nadia Rosa (Partito della Rifondazione Comunista), Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e Luca Stanzione (CGIL Milano).

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Domani, giovedì 16 aprile, dalle 10 alle 13 ci sarà "Connettersi al domani" alla Camera del Lavoro. Nello stesso luogo, dalle 15 alle 17, si proseguirà con "Il Sapere Civico" e infine dalle 17 alle 19, si svolgerà l'evento "Ricercare il futuro". Il 17 aprile, dalle 9 alle 11.30, sarà possibile partecipare alla Casa della Cultura all'evento "Politiche pubbliche e città dei Saperi".