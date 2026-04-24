Manifestazione a Milano il 25 aprile, orari e percorso del corteo: chiuse alcune metro e bus deviati

Domani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Il corteo partirà alle 14 da Corso Venezia e si articolerà poi in tre direttrici. Per l’occasione, alcune stazioni della metro saranno chiuse e i bus devieranno il percorso.

La manifestazione del 25 aprile dello scorso anno a Milano

Nella giornata di domani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Il corteo partirà alle 14 da Corso Venezia e si articolerà poi in tre direttrici. Una parte dei partecipanti, infatti, si fermerà in piazza San Fedele dove il Coordinamento per la pace ha organizzato un comizio alternativa, un'altra parte proseguirà fino a Piazza Duomo dove è previsto il palco dell'Anpi mentre lo spezzone di manifestanti ProPal concluderà il proprio percorso in piazza Fontana. Per l'occasione, anche il servizio di trasporto pubblico dell'Azienda dei trasporti milanesi (Atm) adeguerà il proprio servizio.

Orari e percorso del corteo a Milano per il 25 aprile

Il corteo, organizzato da Anpi, avrà come punto di incontro Corso Venezia all'angolo con via Palestro. L'appuntamento è previsto alle 14. Il corteo poi partirà alle 14.30. Poco prima delle 16 è previsto poi l'arrivo in piazza Duomo dove inizieranno diversi interventi. Il coordinamento per la pace di Milano si fermerà invece in piazza San Fedele dove sono previsti gli interventi del responsabile logistica della Freedom Flotilla e rappresentante di UDAP Shokri Hroub, la Presidente di CONACI e organizzatrice di Flotilla por Cuba Ada Galano, il consigliere comunale Enrico Fedrighini, la giornalista Sara Chessa, il campione europeo di breakdance e nipote di Semion Kantor (veterano dell'Armata Rossa) Roman Froz, il critico e drammaturgo Claudio Elli, gli attivisti Giuseppe Salamone, Simone Sollazzo e Nadia Garbellini.

Le realtà di attivisti Pro Pal invece si sono date appuntamento a mezzogiorno a Palestro.

Il programma della manifestazione e gli interventi dal palco con l'Anpi

Chi arriverà in piazza Duomo potrà assistere agli interventi sul palco organizzati da Anpi. A introdurre e condurre sarà Primo Minelli, presidente del Comitato antifascista milanese. Sono previsti gli interventi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, della vice presidente Aned Sesto San Giovanni Milena Bracesco, della rettrice dell'università Statale di Milano Marina Brambilla, della segretaria generale Cisl Daniela Fumarola, del presidente nazionale FIVL Roberto Tagliani, del presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo. Dalle ore 17 sono poi previste le musiche del coro Malanga voice Orchestra.

Tensioni sulla presenza della Brigata Ebraica il 25 aprile a Milano

A creare tensioni è la presenza della Brigata ebraica al corteo istituzionale, che ha annunciato che sfilerà con esponenti dell'associazione Italia-Iran e gruppi di ucraini, venezuelani, georgiani e russi anti Putin. La partecipazione della Brigata Ebraica ha sollevato diverse polemiche: "Non è accettabile che nel corteo del 25 aprile sfilino le bandiere dello stato terrorista, colonialista e genocida di Israele rappresentato dalla Brigata ebraica”, hanno spiegato dal Coordinamento. Non sarà presente la Comunità Ebraica di Milano sia perché coincide con la ricorrenza dello Shabbat e poi perché "negli ultimi anni è diventato sempre più difficile partecipare serenamente alle celebrazioni", hanno fatto sapere.

Chiuse alcune stazioni della Metro e bus deviati Atm

Come capita per tutte le occasioni in cui sono previsti cortei, Atm ha predisposto un piano per adeguare le linee al passaggio. I treni della linea M1, per esempio, saltano la fermata dalle 10. Per questo motivo, bisognerà prendere in considerazione le stazioni di San Babila o Porta Venezia. I treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata dalle 12. In questo caso, si potrà prendere in considerazione Montenapoleone, Missori, San Babila o Cordusio. Le linee 1, 9, 84, 96 e 97 e altre linee potrebbero essere rallentate, deviate o temporaneamente interrotte durante il passaggio dei cortei. Sull'App verranno dati aggiornamenti in tempo reale. Sabato 25 aprile saranno aperti poi solo gli sportelli presenti in stazione Centrale. Saranno attivi dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Le metropolitane poi chiuderanno alle 2 di notte.