Sciopero a Milano il 29 maggio, stop ai mezzi Atm e ai treni: orari garantiti di bus, metro e tram

Da oggi alle 21 e fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, ci sarà uno sciopero che coinvolgerà anche i treni Trenord. Il 29 maggio si estenderà anche ai bus, tram e metro Atm di Milano. In questo caso, partirà dalle 8:45 e fino alle 15 e di nuovo dalle 18 e fino a fine servizio.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di domani, venerdì 29 maggio, si svolgerà uno sciopero generale in tutta Italia che coinvolgerà sia tram, bus e metro dell'Azienda trasporti milanesi che i treni Trenord. I mezzi pubblici gestiti da Atm potrebbero fermarsi dalle 8:45 alle 15 e nuovamente dopo le 18. I treni Trenord, invece, potrebbero subire uno stop dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, e fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio. Ovviamente, in entrambi i casi, ci saranno fasce orarie di garanzie. Per Atm partiranno dall'inizio servizio e fino alle 8.45 e poi nuovamente dalle 15 alle 18. Invece per Trenord dalle 6 alle 9 e poi nuovamente dalle 18 alle 21.

Sciopero generale a Milano il 28 e 29 maggio: i settori coinvolti

Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Coinvolgerà sia le categorie pubbliche che quelle private. Oltre ai treni e mezzi pubblici cittadini, sarà coinvolto il comparto aereo (dalle 00:00 e fino alle 23:59 del 29 maggio), i collegamenti marittimi verso le isole minori (dalle 00:00 fino alle 23:59 del 29 maggio) e per le isole maggiori (un'ora prima delle partenze del 29 maggio), le Autostrade (dalle 22:00 del 28 maggio e fino alle 22:00 del 29 maggio). La. mobilitazione riguarderà anche la scuola, i vigili del fuoco (lo sciopero durerà 4 ore per il personale turnista), il servizio sanitario nazionale (saranno garantiti i servizi minimi).

Gli orari dello sciopero Atm per bus, metro e tram a Milano

Come già anticipato, per quanto riguarda Atm, la mobilitazione – così come specificato sul loro sito – inizierà alle 8:45 e durerà fino alle 15 per poi riprendere alle 18 e fino alla fine del servizio. In buona sostanza, saranno garantiti i mezzi che partiranno fino alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18.

Sciopero Trenord il 28 e 29 maggio, gli orari garantiti

I dipendenti di Trenord potrebbero incrociare le braccia dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, e fino alle 21 di venerdì 29 maggio. In questo caso specifico, come riportato sul sito, i treni saranno garantiti tra le 6 e le 9 del mattino e poi dalle 18 alle 21. Nel caso di cancellazione dei treni che fanno servizio da e per l'aeroporto, ci saranno alcuni bus che non faranno però fermate intermedie. Per la precisione, ci saranno tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.