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Guasto alla stazione Bignami della metropolitana di Milano: rallentata la linea lilla
La linea lilla della metropolitana di Milano è bloccata a causa di un guasto. Il problema si sarebbe verificato alla stazione Bignami.
A cura di Enrico Spaccini
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Un guasto alla stazione Bignami della metropolitana di Milano ha provocato un rallentamento lungo la linea lilla. Diversi treni sono al momento bloccati, in attesa del ripristino del servizio. Per ora, l'Azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato il guasto solo attraverso l'interfono nei convogli.
Per quanto riguarda il trasporto di superficie, sul suo sito Atm ha pubblicato l'elenco delle linee dei tram e degli autobus che oggi saranno deviate a causa dei cantieri:
- Tram 2: non passa dal centro. Fa capolinea in piazzale Maciachini, non a Bausan
- Tram 3: non passa tra Duomo e piazza 24 Maggio nelle due direzioni. Fa servizio tra Gratosoglio-24 Maggio-Lorenteggio
- Tram 4: è sostituito dal bus B4 tra Niguarda e Parco Nord (fermate dei bus)
- Tram 7: è sospeso al Quartiere Adriano
- Tram 12: non passa da via Bramante. La linea è interrotta anche tra Emilia e Molise
- Tram 14: salta via Bramante. Non passa tra Lanza e Cantore
- Bus 77 e 95: saltano alcune fermate in zona Corvetto
- Filobus 92: dal 4 maggio devia e fa capolinea in via Varè, non a Bovisa
- Bus 96, 97, NM2 e NM4: saltano le fermate in via De Amicis
Articolo in aggiornamento
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