video suggerito
“Intervento programmato” di Polizia nella stazione di Milano Rogoredo: treni in ritardo o cancellati
Per un servizio straordinario della Polizia Ferroviaria, programmato da tempo dalla Questura di Milano, volto al controllo dell’area, si stanno verificando ritardi o cancellazioni dei treni.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Treni in ritardo o cancellati nella stazione di Milano Rogoredo. Come appreso da Fanpage.it, a partire dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, si è tenuto un servizio straordinario della Polizia Ferroviaria, programmato da tempo dalla Questura di Milano, volto al controllo dell'area.
Come comunicato da Rfi, "la circolazione treni nel nodo di Milano" è ripresa "gradualmente con ritardi fino a 60 minuti e variazioni". Le linee coinvolte sono la Milano-Bologna (alta velocità e tradizionale) e Milano-Genova.
Risultano al momento cancellati i treni: RV 2471 diretto a Bologna Centrale, delle 15.33; S1 24151 diretto a Lodi delle 15.35.
Notizia in aggiornamento
0 CONDIVISIONI