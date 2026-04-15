“Intervento programmato” di Polizia nella stazione di Milano Rogoredo: treni in ritardo o cancellati

Treni in ritardo o cancellati nella stazione di Milano Rogoredo. Come appreso da Fanpage.it, a partire dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, si è tenuto un servizio straordinario della Polizia Ferroviaria, programmato da tempo dalla Questura di Milano, volto al controllo dell'area.

Come comunicato da Rfi, "la circolazione treni nel nodo di Milano" è ripresa "gradualmente con ritardi fino a 60 minuti e variazioni". Le linee coinvolte sono la Milano-Bologna (alta velocità e tradizionale) e Milano-Genova.

Risultano al momento cancellati i treni: RV 2471 diretto a Bologna Centrale, delle 15.33; S1 24151 diretto a Lodi delle 15.35.

Notizia in aggiornamento