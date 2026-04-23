Sciopero il 24 aprile a Milano, si fermano i mezzi Atm: orari garantiti di bus, metro e tram

Uno sciopero di 8 ore, dalle 8.45 alle 15, è in programma per domani, venerdì 24 aprile e riguarda i mezzi Atm (bus, metro e tram) di Milano, la rete Net di Monza di trasporto su bus e la funicolare Como-Brunate.

Domani, venerdì 24 aprile, è in programma a Milano uno sciopero di otto ore – dalle 8.45 alle 15 – che coinvolgerà sia i mezzi Atm (metro, tram e bus) sia la rete Net (Nord Est Trasporti) di Monza, relativa al trasporto su bus, sia la funicolare Como-Brunate.

Sciopero a Milano il 24 aprile, stop ai mezzi Atm: le motivazioni

Come comunicato dalla stessa Atm, lo sciopero è stato proclamato da Confial Trasporti per le seguenti motivazioni: aumenti salariali discriminatori ed encomi, barriere architettoniche per disabili, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari.

Gli orari dello sciopero a Milano di bus, metro e tram: le fasce garantite

Lo sciopero ha una durata di 8 ore. Le linee Atm potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15. Mentre per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30.

Possibile stop anche per il personale Net di Monza

Lo sciopero di venerdì 24 potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Net di Monza. Come comunicato dall'azienda stessa, il servizio delle linee urbane di Monza potrebbe non essere garantito dalle 14.50 a fine servizio. Il servizio delle linee extraurbane di Trezzo potrebbe non essere garantito invece dalle 8.45 alle 15:00.