Sciopero 28 e 29 maggio 2026, stop a treni, scuola e mezzi pubblici: orari garantiti Trenitalia e Italo

Dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, alle 21 di venerdì 29 maggio è in programma uno sciopero nazionale dei treni legato allo sciopero generale dei settori pubblici e privati. Coinvolti Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo. Possibili disagi anche per bus, metro e tram in varie città. La protesta riguarda inoltre scuola, sanità e altri servizi pubblici ed è stata proclamata per protestare contro la precarietà e i salari bassi, ma anche per le spese militari e i morti sul lavoro.

Dalle 21 di oggi, giovedì 28 maggio, fino alle 21 di venerdì 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell’ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L’agitazione interessa il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale, con bus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.

La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l’aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.

Sciopero generale il 28 e 29 maggio 2026, chi si ferma: i settori coinvolti

Lo sciopero generale proclamato per venerdì 29 maggio coinvolge numerosi comparti pubblici e privati. A incrociare le braccia saranno soprattutto i lavoratori dei trasporti, ma non solo. Possibili ripercussioni anche per scuole, ospedali, uffici pubblici e servizi essenziali.

Nel dettaglio:

il settore ferroviario si fermerà dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio;

si fermerà dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio; il trasporto aereo sarà coinvolto per l’intera giornata di venerdì 29 maggio, dalle 00:00 alle 23:59;

sarà coinvolto per l’intera giornata di venerdì 29 maggio, dalle 00:00 alle 23:59; stop anche ai collegamenti marittimi e alle autostrade , con modalità differenti a seconda del servizio;

, con modalità differenti a seconda del servizio; possibili disagi nelle scuole dopo la comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa all’adesione allo sciopero;

dopo la comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa all’adesione allo sciopero; coinvolti anche i vigili del fuoco , con uno stop di quattro ore per il personale turnista;

, con uno stop di quattro ore per il personale turnista; possibili rallentamenti o rinvii anche nel settore sanitario, pur con la garanzia dei servizi minimi.

Le sigle sindacali che hanno proclamato questa mobilitazione contestano soprattutto l’erosione dei salari, la precarietà lavorativa, l’aumento delle spese militari, la situazione in Palestina, le morti sul lavoro e la riduzione delle risorse destinate a welfare e sanità pubblica. Nel documento diffuso dai promotori vengono evidenziati anche l’aumento del part-time involontario e le difficoltà economiche di molte famiglie italiane.

Stop di 24 ore per i treni Trenitalia: gli orari dello sciopero

Trenitalia ha comunicato che dalle 21 del 28 maggio alle 21 del 29 maggio i treni potrebbero subire cancellazioni, limitazioni di percorso o modifiche agli orari a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno comunque assicurati i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sul sito ufficiale di Trenitalia è possibile consultare l’elenco aggiornato dei collegamenti garantiti e verificare eventuali variazioni in tempo reale. Anche i treni regionali garantiti possono essere controllati attraverso le sezioni dedicate presenti sul portale della compagnia ferroviaria.

L'elenco dei treni garantiti da Trenitalia

Trenitalia ha pubblicato la tabella completa dei treni a lunga percorrenza garantiti durante lo sciopero del 28 e 29 maggio. Nell’elenco sono presenti Frecce, Intercity e altri collegamenti che continueranno a circolare nonostante l’agitazione sindacale.

La lista viene aggiornata direttamente dalla compagnia e permette ai passeggeri di verificare in anticipo eventuali conferme del proprio viaggio.

La lista dei treni garantiti Italo

Anche Italo ha pubblicato ha diffuso la lista dei collegamenti che saranno regolarmente effettuati durante le 24 ore di sciopero. La compagnia invita i viaggiatori a controllare costantemente lo stato del proprio treno tramite sito ufficiale, app e canali di assistenza.

I treni non presenti nell’elenco potrebbero essere cancellati oppure subire ritardi e variazioni

Gli orari garantiti dei treni Trenord

Anche Trenord aderisce allo sciopero di 24 ore del 28 e 29 maggio. La società lombarda ha confermato che saranno garantiti i servizi minimi nelle consuete fasce orarie protette dei giorni feriali (quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21).

Durante il resto della giornata potranno verificarsi cancellazioni e variazioni del servizio, comprese modifiche ai collegamenti aeroportuali.

Sciopero dei mezzi il 28 e 29 maggio 2026, gli orari città per città

Oltre ai treni, lo sciopero coinvolge anche autobus, tram e metropolitane in diverse città italiane, con modalità differenti a seconda delle aziende di trasporto locale.

Milano

ATM ha comunicato che le linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Possibili disagi anche per la funicolare Como-Brunate.

Roma

Nella Capitale il servizio sarà assicurato soltanto nelle fasce di garanzia: quindi dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e anche le linee gestite dagli operatori privati collegati al servizio romano, compreso il bus a chiamata ClicBus.

Bologna ed Emilia-Romagna

TPER ha pubblicato gli orari e le modalità dello sciopero per autobus e servizi ferroviari regionali in Emilia-Romagna, con fasce di garanzia differenziate tra servizio urbano ed extraurbano.

Venezia

Anche Venezia sarà interessata dallo sciopero del trasporto pubblico locale, con possibili modifiche a vaporetti, autobus e tram gestiti da Actv.

Chiaramente per tutte le città coinvolte il consiglio delle stesse aziende di trasporto ai passeggeri è quello di controllare gli aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sulle app dedicate prima di mettersi in viaggio.