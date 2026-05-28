Governo Meloni, centrodestra presenta il testo bis della legge elettorale, le opposizioni insorgono. Lega e FI litigano sull’Ucraina: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Il centrodestra deposita il nuovo testo della legge elettorale, modificato rispetto alla versione originaria. Sale il premio di maggioranza, cambia il tetto massimo di deputati e senatori, non ci sarà ballottaggio se nessuno raggiunge la soglia per il premio e sarà obbligatorio indicare il nome del candidato premier nella lista affinché venga ammessa.

Ma le opposizioni insorgono criticando la stretta sui tempi. "È una forzatura. Non si tratta di un semplice intervento correttivo: l'impianto normativo è stato completamente ridisegnato. La scelta di portare il provvedimento in Aula già il 26 rischia di comprimere in modo significativo il lavoro parlamentare e di impedire un esame approfondito e trasparente", dice la capogruppo dei deputati Pd Chiara Braga che chiede al presidente della Camera Lorenzo Fontana un rinvio dell'approdo in Aula.

Intanto Forza Italia e Lega litigano sulla possibile adesione dell'Ucraina all'Ue. Il Carroccio: "Siamo assolutamente contrari, è un danno economico e sociale enorme". Il leader e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Favorevoli ma la priorità restano i Balcani".