Sciopero treni il 28 e 29 maggio 2026, stop di 24 ore per Trenitalia e Trenord: orari e corse garantite

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome un nuovo sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 21 di venerdì 29 maggio: cosa sappiamo.

Immagine di repertorio.

È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome un nuovo sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane e che si terrà dalle ore 21 di giovedì 28 alle ore 21 di venerdì 29 maggio 2026. Lo riferiscono le Ferrovie dello Stato in una nota.

Nello stesso comunicato si precisa che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili online nell'apposito elenco delle corse garantite.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, invece, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione e cioè dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile sempre online sul sito ufficiale di Trenitalia. La quale fa sapere che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

Venerdì 29 maggio si preannuncia dunque una giornata difficile, non solo per chi viaggia in treno, per lo sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cub. La protesta coinvolgerà per 24 ore i dipendenti sia del settore pubblico sia di quello privato. Oltre al comparto ferroviario, si fermerà anche il settore autostradale, inclusi casellanti e personale addetto alla manutenzione, con stop dalle 22:00 del 28 fino alle 22:00 del 29 maggio.