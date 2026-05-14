Concerto Radio Italia LIVE: quali fermate della metro restano aperte, gli orari e le deviazioni dei tram

Fonte: LaPresse

Nella giornata di domani, venerdì 15 maggio, ci sarà l'annuale concerto di Radio Italia musica Live che si terrà in piazza Duomo a Milano. L'evento inizierà alle 20.40. Per l'occasione, sono previsti alcuni cambiamenti che riguarderà la rete dei trasporti, in particolare metro e tram, e deviazioni di percorso. Sempre domani è previsto uno sciopero dei trasporti Atm che, proprio perché ci sarà il concerto di Radio Italia, è stato ridotto: durerà fino alle 15.

Chiusa la fermata della metro Duomo: gli orari

Lo sciopero del personale di Atm terminerà alle 15. Ma dalle 15:30, come riportato sul sito di Atm, verrà chiusa la fermata della stazione Duomo. Di conseguenza, sia i treni di M1 che M3 la salteranno. Sarà possibile utilizzare le fermate vicine. La decisione è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza per permettere l'arrivo del pubblico e, ovviamente, il concerto. La stazione riaprirà sabato mattina. Per raggiungere piazza Duomo, quindi, si potrà utilizzare le stazioni di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea invece bisognerà usare Centrale, Loreto o Cadorna. L'Atm Point di Duomo chiuderà tutto il giorno: potranno essere utilizzati quelli di Cadorna e Centrale, che saranno aperti dalle 7:45 alle 20.

Le deviazioni dei tram

Dalle 15:30 devieranno anche i tram 12, 15, 16 e 19. Come si legge sul sito Atm, il tram 12 non passerà tra Broletto e Missori. Tra le fermate Cusani, che si trova in zona Cairoli, e Missori si potranno utilizzare le linee M1 e M3. Sulla tratta Roserio-Cairoli, che si trova in via Cusani, i tram arrivano fino a Ponte Vetero (fermata via Cusani), poi girano in via Cusani dove fanno capolinea. I tram che ripartiranno verso Roserio passeranno da Foro Buonaparte, Lanza e continueranno sullo stesso percorso, al contrario.

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Per quanto riguarda la tratta piazza Ovidio-Missori, i tram faranno normale servizio tra Ovidio e Missori poi devieranno. Passeranno da Porta Romana e arriveranno fino a Monte Velino. Fanno le stesse fermate del tram 16. Il tram 15 farà servizio tra Rozzano e Missori. Arrivato a Missori, devieranno in via Albricci e via Larga. Faranno poi capolinea a Duomo e in piazza Fontana. Ripartiranno poi sullo stesso percorso. Il tram 16 non passerà tra Missori e lago d'Ancona: anche qui tra Cairoli e Missori potranno essere utilizzate le linee M1 e M3. Sulla tratta Monte Velino – Missori, i tram faranno normale servizio fino a Missori poi devieranno in via Albricci e arriveranno in piazza Ovidio facendo le stesse fermate del tram 12. Sulla tratta San Siro – Largo d'Ancona, da San Siro arriveranno fino in corso Magenta e poi devieranno. Passeranno da via Carducci, Cadorna, Foro Buonaparte, Tivoli e Ponte Vetero. Poi faranno capolinea in via Cusani. Da lì ripartiranno sullo stesso percorso, al contrario.

Il tram 19, infine, nelle due direzioni devierà e salterà le fermate tra via Bixio e piazza Virgilio. Passerà da viale Vittorio Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte e Cadorna. Tra Porta Venezia e Cadorna bisognerà usare la linea M1.