Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco Dolci

Oggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì sarebbe stato rinvenuto un capello biondo da un giornalista della trasmissione televisiva di Rai2, Chi l’ha visto?.

Pamela Genini, uccisa a 29 anni da Gianluca Soncin

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Un capello lungo e biondo sarebbe stato trovato all'interno di una botola d’accesso all’impianto della piscina a casa di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini – la 29enne uccisa da Gianluca Soncin il 14 ottobre 2025 a Milano – e la cui bara è stata profanata nel cimitero di Strozza (Bergamo). Il cadavere decapitato e la testa trafugata sono stati scoperti il 25 marzo scorso in fase di traslazione della bara, dal loculo alla cappella di famiglia.

Dal 25 marzo ad oggi, inquirenti e investigatori stanno indagando attivamente, scandagliando ogni possibile fronte, per arrivare ad individuare i/il responsabile/i di un'azione tanto raccapricciante e macabra.

Oggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì sarebbe stato rinvenuto un capello biondo da un giornalista della trasmissione televisiva di Rai2, Chi l’ha visto?, presente sul posto per un servizio.

Come confermato a Fanpage.it da fonti investigative, i militari non avrebbero effettuato alcuna perquisizione in casa di Dolci ma si sarebbero limitati a repertare il capello trovato e consegnarlo alla Scientifica per l'analisi del DNA.

Dolci, intervistato poi dal giornalista, si sarebbe professato molto tranquillo: “Pamela viveva qui, è normale che si trovino in casa i suoi capelli. E comunque non è detto che sia suo. Anche mia sorella ha i capelli lunghi biondi".

Dolci ha inoltre spiegato che la grata della botola in cui è stato trovato il capello sarebbe stata cambiata 10 giorni fa da suo padre. "Abbiamo paura che ci vogliano incastrare e che qualcuno faccia trovare la testa di Pamela in casa nostra", ha spiegato Dolci. Il capello pare fosse incastrato su una ragnatela.

Lo scorso 14 aprile Francesco Dolci – che la madre di Genini ha sempre definito "ossessionato da Pamela" – è stato ascoltato insieme ai suoi genitori, per oltre 12 ore, dal comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, come testimone e persona che conosceva Pamela molto bene.