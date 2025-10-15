Chi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni dal compagno a Milano: l’ex modella voleva lasciarlo

Paola Genini, 29, ex modella tv e fondatrice di un brand di costumi, era originaria di Strozza (Bergamo). È stata uccisa nella serata di ieri martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nella sua casa di Milano: “Lei voleva lasciarlo”

Ex modella, imprenditrice di un piccolo brand di moda insieme alla migliore amica. Si era trasferita da qualche anno a Milano dal paese di Strozza (Bergamo) Pamela Genini, 29 anni: qui, nel suo appartamento al terzo piano dello stabile di via Iglesias in zona Gorla, nella serata di ieri martedì 14 ottobre è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, con cui da un anno aveva intrecciato una relazione che da qualche giorno aveva intenzione di concludere per sempre. L'uomo, dopo la violentissima aggressione avvenuta sul balcone di casa, ha tentato il suicidio provando a colpirsi al collo con la lama: piantonato dai poliziotti all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita), è ora accusato di omicidio volontario aggravato.

Pamela Genini e la cagnolina Bianca

Chi era Pamela Genini, modella e imprenditrice

Di madre russa e padre italiano, la 29enne aveva tentato la carriera nel mondo dello spettacolo come modella tv, viaggiando per l'Europa con la sua inseparabile cagnolina Bianca. La giovane bergamasca, da poco, aveva fondato una linea di bikini e moda mare Made in Italy con la migliore amica Elisa Bartolotti, influencer e modella di intimo.

La relazione violenta con il fidanzato Gianluca Soncin

Sempre da poco aveva iniziato a frequentare il 52enne Gianluca Soncin, originario di Biella, compagno di oltre vent'anni più grande di lei con precedenti per truffa. Un rapporto fatto di continue minacce e violenze da parte di lui, ormai al capolinea. "Lei voleva lasciarlo, non ce la faceva più", ha raccontato l'ex fidanzato chiamato ieri sera proprio dalla vittima durante una lite violentissima: è stato lui a far scattare l'allarme alle forze dell'ordine, che quando sono giunte sul posto hanno trovato la 29enne già in fin di vita e il compagno che si accaniva su di lei con il coltello, finendola davanti agli agenti di polizia.