Pamela Genini uccisa mentre la polizia citofonava: ha provato a fingere fosse la cena a domicilio per salvarsi

Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa la sera di martedì 14 ottobre dal compagno 52enne Gianluca Soncin sul terrazzo di casa in via Iglesias a Milano: la donna, che prima di morire ha allertato i soccorsi, voleva lasciarlo.

Prima la violentissima discussione sul terrazzo di casa, sentita da tutto il vicinato. Poi l'arrivo della polizia che suona al citofono dell'appartamento. "È Glovo", ha detto Pamela Genini, 29 anni, al compagno Gianluca Soncin, 52 anni, che mentre gli agenti tentavano di fare irruzione in casa ha accoltellato e ucciso la fidanzata che voleva concludere la relazione con lui.

È quanto successo intorno alle 22 di ieri sera martedì 14 ottobre al terzo piano di un condominio di via Iglesias, zona Gorla a Milano: qui la 29enne, aggredita dal compagno, ha prima tentato di salvarsi chiamando l'ex fidanzato che ha subito telefonato al 112 e poi, al sopraggiungere delle forze dell'ordine, fingendo di aprire la porta di casa a un rider di cibo a domicilio. Fatto che ha scatenato l'ira del 52enne, a cui i vicini gridavano ormai da lunghissimi minuti di smetterla: "Basta, così la ammazzi, fermati", le loro urla dalle finestre circostanti. "Lei chiedeva aiuto disperatamente", ha raccontato una vicina a Fanpage.it. "Siamo usciti tutti di casa per il rumore, c'era la volante sotto casa quando lei ancora urlava".

Gianluca Soncin è stato poi fermato nella notte per omicidio aggravato su ordine del pm di turno Alessia Menegazzo. il 52enne, che poi cercato di suicidarsi colpendosi alla gola, è stato subito ricoverato all'ospedale Niguarda: non sarebbe in pericolo di vita.