Cinque dee di costumi per bambini a Carnevale 2026: i travestimenti più originali

Il Carnevale 2026 è un momento magico per i bambini che attendono con ansia di trasformarsi nei loro idoli. Tra sport, cartoni e trend virali, ecco 5 idee originali per costumi creativi e alla moda per festeggiare con fantasia.

Il Carnevale 2026 si avvicina e, come ogni anno, i veri protagonisti della festa sono i bambini. Per loro questi giorni rappresentano un momento magico, fatto di maschere e travestimenti, colori e fantasia, da vivere con entusiasmo e creatività. Per aiutare genitori e piccoli a scegliere qualcosa di diverso dal solito, abbiamo selezionato 5 idee di costumi per bambini originali e in linea con i trend del momento, tra cinema, sport, cultura pop e meme virali.

Atleta olimpico

Quest'anno Carnevale cade in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, offrendo lo spunto per travestimenti sportivi e attuali. I costumi come lo sciatore, il giocatore di curling o il pattinatore sono idee semplici e facili da realizzare. Bastano una tuta, qualche accessorio fai-da-te che richiami il logo con i cinque cerchi olimpici e un pizzico di fantasia per un risultato originale e a tema. Anche i bimbi più piccoli possono travestirsi. Ritagliando due cerchi di cartone ricoperti di stagnola si possono realizzare due facce da medaglia olimpica da applicare sul davanti e sulla schiena del bambino.

Labubu

Nel 2025 i portachiavi ghignanti a forma di mostriciattolo peloso hanno conquistato il mondo, diventando oggetti da collezione ambitissimi. Labubu si trasforma così in un costume divertente e fuori dagli schemi. Un pigiama peloso, trucco per accentuare i lineamenti e orecchie da coniglio in stoffa o cartone sono sufficienti per ricreare il giusto effetto.

Pokémon

Il 2026 segna un anniversario importante: i Pokémon compiono 30 anni. Un universo vastissimo che permette di scegliere tra creature storiche e nuove generazioni, adattando il costume a ogni età. Da Pikachu a Charmander, fino ai personaggi più recenti, è un'idea intramontabile che unisce nostalgia e attualità.

Baby Yoda

Con l’arrivo al cinema di The Mandalorian and Grogu, previsto per il 2026, Grogu a.k.a. Baby Yoda torna a essere uno dei personaggi più amati dai bambini. Il costume è semplice e tenerissimo. Un accappatoio o una tunica marrone, orecchie verdi e un trucco leggero bastano per un travestimento immediatamente riconoscibile.

Pinguino nichilista

È il meme del momento, rilanciato ovunque sui social e persino citato dal presidente americano Donald Trump in un post. Il pinguino dall’aria disincantata diventa un costume ironico e contemporaneo, ideale per chi cerca qualcosa di diverso dai soliti personaggi. Un look minimal che gioca tutto sull'espressione e sull’attualità del fenomeno virale.