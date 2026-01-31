Carnevale di Viareggio 2026: il programma, le date, i biglietti e il percorso dei carri

Carnevale di Viareggio

Per i fan del Carnevale l'appuntamento col Carnevale di Viareggio è sacro. L'evento è uno dei più rinomati, attira ogni anno circa 600 mila turisti da ogni parte del mondo, pronti a farsi trascinare nel generale clima di festa che invade le strade per giorni interi. I festeggiamenti quest'anno si svilupperanno dall'1 al 21 febbraio: una programmazione fitta che comprende feste in maschera, sfilate di carri allegorici, ma anche mostre, veglioni, laboratori creativi, performance, incontri e concerti musicali. Qui, insomma, il Carnevale è una cosa seria: la tradizione si ripete da più di 150 anni ed è molto sentita, da grandi e piccini eppure non smette mai di sorprendere.

Date e orari dei Corsi Mascherati al Carnevale di Viareggio

Le sfilate di carri allegorici sono il fulcro del Carnevale di Viareggio. Si chiamano Corsi Mascherati e si svolgono sul lungomare toscano. Si tratta di carri alti anche fino a 20-25 metri, realizzati in modo estremamente accurato. La fantasia si unisce alla satira politica e sociale, infatti come soggetti protagonisti delle caricature vengono scelti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della musica, temi sociali attuali e chi più ne ha più ne metta. Uno dei carri si chiama, per esempio, "Parità Degenere": è di Priscilla Borri ed è dedicato allo stereotipo dell’inferiorità della donna rispetto all'uomo. "Native American Return" di Fabrizio e Valentina Galli, invece, è dedicato all'Era Trump e al tema dei diritti.

Carnevale di Viareggio 2025

Anche quest'anno le maestose opere allegoriche degli artisti del Carnevale sfileranno sui Viali a Mare in varie giornate: domenica 1 febbraio alle ore 15, sabato 7 febbraio alle ore 17, giovedì 12 febbraio alle ore 17, domenica 15 febbraio alle ore 15, martedì 17 febbraio alle ore 15, sabato 21 febbraio alle ore 17. Poi al termine della sfilata avrà luogo anche la proclamazione dei vincitori e infine uno spettacolo pirotecnico.

Quanto costano i biglietti per partecipare al Carnevale di Viareggio 2026

I prezzi dei biglietti sono variabili. L'ingresso al circuito della manifestazione costa 22 euro: questo è il ticket ordinario, che prevede riduzioni per alcune categorie: militari, under 14, gruppi, forze dell'ordine. L'ingresso è invece gratuito per i bambini. Il 12 febbraio è una giornata speciale, con ingresso a partire da 15 euro, ma solo nella giornata di giovedì. Più costoso è il posto in tribuna, per tutta la durata della manifestazione: si parte da 45 euro base, ma la cifra sale aggiungendo altre agevolazioni come per esempio il salta fila.

La sfilata dei carri al Carnevale di Viareggio: mappa e percorso dei Corsi Mascherati

I Corsi Mascherati sfilano lungo i Viali a Mare. Sono previsti diversi accessi al circuito. In via Santa Maria Goretti 5 c'è la Cittadella del Carnevale, il cuore della manifestazione col Museo del Carnevale e gli hangar degli artisti. Nei giorni dell'evento si può accedere alla sfilata da viale Marconi (altezza Traversa 31), da via Saffi, via Vespucci, piazza Mazzini e viale Margherita, che fungono anche da biglietterie per l'acquisto dei ticket di ingresso.