Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale: sul web viene venduto a oltre 100 euro

Ieri, 29 aprile 2026, l'attesa è finalmente finita: al cinema è arrivato Il Diavolo veste Prada 2, il sequel dell'iconico film degli anni 2000 che vede l'esclusiva reunion ai vertici di Runway di Andie e Miranda, alias Anne Hathaway e Meryl Streep. Nelle ultime settimane le protagoniste hanno girato il mondo intero per partecipare agli eventi promozionali e gli ospiti più o meno famosi alle prime hanno sempre mostrato sui social gli esclusivi gadget a tema consegnati agli eventi. La cosa che in pochi immaginavano è che uno di loro sarebbe arrivato anche nei cinema "normali". Si tratta del secchiello da popcorn a forma di borsa rossa: ecco com'è fatto e quanto costa.

Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2

In occasione dell'uscita de Il Diavolo veste Prada 2, AMC Theatres ha lanciato un esclusivo gadget che sta facendo letteralmente impazzire i fan. Si chiama la The Devil Wears Prada 2 Handbag Popcorn Bucket ed un secchiello dei popcorn che riproduce nei minimi dettagli una borsa rossa super glamour. Ha i doppi manici per essere portata a mano, le finiture dorate e dei portachiavi a tema: insomma, sembra essere una tote bag di pelle a tutti gli effetti. Pensata per i collezionisti che amano il film, è stata proposta in limited edition nei cinema selezionati, dove viene venduta a 79,90 euro. Inutile dire che è diventata virale in poche ore, tanto da scatenare una vera e propria mania.

The Devil Wears Prada 2 Handbag Popcorn Bucket

La borsa in limited edition diventata virale

In Italia l'esclusivo secchiello dei popcorn a forma di borsa è disponibile nei bar dei cinema The Space, dove a partire da ieri è stato messo in vendita il menù Il Diavolo veste Prada 2, cosa comprende? Dei tin bucket decorati con la grafica dedicata, due portachiavi in edizione limitata, uno a forma di borsa e l'altro a forma di scarpa, l'iconica borsa rossa e il bicchiere.

I tin bucket del film

Tutto è disponibile fino a esaurimento scorte ma, complice il fatto che ogni prodotto è diventato virale e super richiesto, sui principali siti di second hand è possibile trovare ognuno di loro a prezzi gonfiati. La borsa dei popcorn, ad esempio, attualmente ha superato i 100 euro e probabilmente il suo prezzo continuerà a lievitare, soprattutto quando sarà definitivamente sold-out nei cinema. In quanti saranno disposti a spendere tanto pur di averla?