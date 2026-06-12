La città più piccola dell’Australia è in vendita e costa meno di un appartamento

Volete essere i padroni di un’intera città? Da oggi è possibile, vi basta acquistare Cooladdi, in Australia, messa in vendita a poco più di 200mila euro.

Avete sempre sognato di gestire un'intera città da soli, senza la mediazione dei soliti politi di turno? Da oggi è possibile: in Australia è stata messa in vendita Cooladdi, considerata la più piccola cittadina dell'intero continente, e la cosa particolare è che costa meno di un appartamento in città. È nascosta nell'entroterra del Queensland, per la precisione a 800 km a ovest da Brisbane, e attualmente conta solo due abitanti (che però presto andranno via): ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla location.

Cooladdi è la città più piccola dell'Australia

Cooladdi è la città più piccola dell'Australia, il suo nome deriva da una parola indigena locale che significa "anatra nera", e attualmente conta solo due abitanti. Sulla sua superficie ci sono una locanda con 4 posti letto, un motel, un negozio di alimentari, un pub e addirittura un ristorante a 4 stelle. Come se non bastasse, la cittadina ha anche un suo codice postale, 4479. Il motivo per cui è stata messa in vendita? Le due residenti rimaste, Carol Yarrow e Jo Cornel, avevano acquistato la Foxtrap Road House nel 2023 con un piano triennale, con l'obiettivo di dare nuova vita alla città ma, ora che il tempo sta per scadere, entrambe vogliono abbandonare il progetto. La signora Yarrow ha intenzione di andare in pensione, mentre la signora Cornel è pronta per trasferirsi.

Cooladdi

In passato la città aveva quasi 300 abitanti

Attualmente messa in vendita dall'immobiliare Charleville Real Estate, la cittadina di Cooladdi viene offerta al prezzo di 200.000 sterline, ovvero circa 243.000 euro, praticamente meno di un appartamento nel centro delle principali città italiane. Chi porterà a termine la compravendita diventerà il sindaco non ufficiale e gestirà l'ufficio postale, il negozio di alimentari, il ristorante, il motel e il pub, dunque dovrà ricoprire i panni di postino, oste, negoziante, receptionist e cuoco. La speranza è quella che Cooladdi ritorni ai fasti del passato, quando ospitava 270 abitanti e aveva anche una scuola, una macelleria e una stazione di polizia. Il declino iniziò, però, nel 1917, quando la linea ferroviaria fu estesa fino a Quilpie, cosa che portò alla soppressione dei treni locali. I residenti dell'epoca si sono trasferiti a Charleville e nelle zone circostanti e passano a Cooladdi solo per rivedere i luoghi della loro infanzia.