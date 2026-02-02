Qual è il quartiere che ha bandito le auto: “Sembra di essere su un’isola greca”

Quante volte, mentre eravate imbottigliati nel traffico, avete sognato di trasferirvi in un luogo incontaminato lontano dal caos, dall'inquinamento e soprattutto dalle auto? Non si tratta di una peculiarità "riservata" ai piccoli villaggi e alle isole tropicali, anche in uno dei paesi più cosmopoliti del mondo esiste un quartiere che ha letteralmente bandito le automobili, così da dare vita a un piccolo angolo di paradiso immerso tra le metropoli: ecco dove si trova e come funziona.

Quanto è grande il quartiere senza auto

Si chiama Culdesac Tempe, si trova in Arizona ed è il primo quartiere interamente senza auto degli Stati Uniti. È stato costruito da zero, si estende su 17 acri e conta 35 edifici (di cui 31 residenziali), una piazza, bar, diversi negozi, palestre e aree di co-working. A dare vita al progetto "car-free" è stato l'architetto Daniel Parolek, il cui obiettivo era ridurre la sempre maggiore dipendenza dalle auto private della società contemporanea. Sono state, dunque, privilegiate persone, spazi verdi e comunità, eliminando parcheggi residenziali e strade percorribili solo in automobile (sostituite con cortili, aree paesaggistiche e zone per la comunità). Naturalmente per consentire ai residenti una efficiente mobilità sono stati offerti incentivi per l'uso di mezzi pubblici, biciclette e servizi di car-sharing.

Uno spazio urbano in cui domina il relax

Il quartiere car-free sta funzionando? Assolutamente sì: non solo vanta un alto traffico pedonale, sta creando anche una comunità più connessa e sostenibile. Questo modello urbano innovativo non prevede traffico, confusione e rumore incessante di clacson, tutto qui è all'insegna del relax, dell'allegria e del colore, tanto che in molti sottolineano il fatto che sembra di stare in un'isola greca. Il paragone non potrebbe essere più azzeccato: l'architetto Daniel Parolek aveva in mente proprio il Mediterraneo quando ha progettato Culdesac, per la precisione tutti quei luoghi incontaminati costruiti prima dell'arrivo delle automobili, pensati semplicemente per accogliere le persone. Quanti sono i governi che prenderanno ispirazione dal quartiere americano per rendere i suoi residenti più felici?