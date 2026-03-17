Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have

Addio colori scuri, l’arrivo della primavera è il momento giusto per scegliere nuance accese e sperimentare con accostamenti di forte impatto. Ecco la guida ai colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026 con i look da copiare e gli abbinamenti più cool.

Da sinistra Fendi, Bottega Veneta, Tory Burch, Sportmax, Miu Miu

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Le giornate si allungano, le temperature si alzano e gli alberi sono in fiore, la primavera è dunque alle porte. E' tempo di pensare al guardaroba per la stagione calda e selezionare i pezzi da avere scegliendo i colori must della Primavera/Estate 2026. Per farlo possiamo guardare ai trend proposti dai grandi stilisti sulle passerelle di moda, dove vengono presentati i look da cui prendere ispirazione per creare il proprio outfit. Riguardo ai colori di tendenza c'è una prevalenza di tonalità vibranti, restano dunque nell'armadio le nuance fumose che avevamo spopolato negli anni scorsi anche in primavera. C'è anche un lento ritorno ai colori neon e brillanti, come il rosa bubble gum o il turchese. Restano poi un must i completi chiari ma luminosi, declinati in verde menta, mentre tra le nuance neutre il giallo burro regna su abiti lunghi e completi in coordinato. Unica tonalità scura della palette primaverile è il marrone, già di tendenza lo scorso inverno, che continua ad essere presente tra i colori di moda.

Turchese

Look turchese Fendi

Completo turchese Anteprima

Tulip dress Moschino

Abito Jil Sander

E' simile al ceruleo ma più acceso, più chiaro e morbido rispetto al blu elettrico, più intenso del classico azzurro, stiamo parlando del turchese, affascinante tonalità che conquista le passerelle primaverili con una serie di look dal forte impatto visivo. Abbiamo visto questo colore sulla passerella Primavera/Estate 2026 di Fendi, Maison che gioca con una serie di tonalità lucenti accostate in color block e che propone look con morbidi top in turchese, abbinati in full color con gonne longuette. Anteprima utilizza il layering di colore negli outfit con sfumature diverse di azzurro abbinate insieme, mentre Moschino propone abbiti drappeggiati in turchese. Più scuro il colore degli abiti vedo non vedo che hanno sfilato da Jil Sander.

Come si abbina il turchese – L'accostamento originale da provare è con capi dalla tonalità simile, come il celeste o l'acquamarina, mentre per outfit visivamente audaci è possibile sperimentare con abbinamenti in color block tra turchese e verde smeraldo o addirittura con rosso e viola.

Burro

Completo color burro Chanel

Abito Courreges

Completo color burro Sportmax

Abito Francesco Murano

Il color burro è quella tonalità che mescola al suo interno il bianco con una punta di giallo per creare una nuance pastello neutra. Ormai da diverse stagioni è nella palette colori di tendenza e anche questa primavera torna protagonista grazie ai completi disegnati da Matthieu Blazy per Chanel o ai lunghi abiti, con drappeggi e cut sui fianchi, che abbiamo visto sulla passerella estiva di Courreges. Il color burro torna anche nei completi con blazer oversize e pantaloni trasparenti di Sportmax, mentre Francesco Murano utilizza una tonalità che vira verso il fluo per gli abiti primaverili dagli orli irregolari e con maniche lunghe.

Come si abbina il giallo burro – Si tratta di una tonalità neutra e facilmente abbinabile che si sposa alla perfezioni con tonalità calde di caramello e tabacco, si abbina poi al marrone scuro e al nero ma sta bene anche con il grigio e con il blu.

Marrone cioccolato

Look Bottega Veneta

Abito Versace

Completo in pelle Saint Laurent

Abito in seta Ferragamo

Il cioccolato è quella variante scura del marrone, che a tratti vira verso il borgogna, all'interno ha una punta di rosso che aggiunge un tocco caldo e avvolgente. Questo colore ha praticamente sostituito il nero sia nei look casual che in quelli da sera. Ormai abiti in seta e tubini da cocktail sono tutti declinati in questa tonalità, lo dimostrano i look visti sulle passerelle primaverili di Versace e di Ferragamo. Anche i capi in pelle, che caratterizzano i leather look sono protagonisti nelle nuove collezioni di Bottega Veneta e Saint Laurent, sono declinati in questa colorazione.

Come si abbina il marrone – Sta bene praticamente con tutto, gli abbinamenti più semplici sono quelli con altri capi in beige o panna, ma è possibile sperimentare con accostamenti più audaci e vistosi, come ad esempio con turchese e blu elettrico, rosa pastello e fucsia o ancora con l'arancio e il rosso per creare, in quest'ultimo caso, un look dal mood etno chic.

Verde menta

Abito grembiule Miu Miu

Mint look Dior

Look menta Ottolinger

Abito strapless Valentino

Il verde menta è una delle tonalità più vibranti della primavera 2026. Più acceso rispetto al salvia, questo colore è capace di rendere romantici i look con lunghi abiti, come quelli visti sulla passerella di Dior, ma si sposa anche con capi dalle linee iper moderne e contemporanee, come quelle degli outfit con leggings e top destrutturati di Ottolinger. Un pizzo color menta appare negli ormai iconici abiti grembiule di Miu Miu, con cui la designer del brand Miuccia Prada celebra il lavoro e la forza femminile, elevando un capo workwear, che viene decontestualizzato e diventa prezioso grazie alle lavorazioni e ai tessuti scelti. Alessandro Michele, designer di Valentino, punta infine su una nuance chiarissima di menta per gli abiti da sera con bustier a cuore, che mescolano il romanticismo con lo stile retrò delle dive di Hollywood.

Come si abbina il verde menta – E possibile accostare in un look primaverile il verde menta con il viola per esaltare la luminosità del colore, lo stesso vale per gli abbinamenti con marrone e nero. Per outfit meno vistosi si può unire il mint con bianco, crema e beige o con tonalità scure di grigio perla o antracite.

Rosa bubble gum

Abito MM6 Maison Margiela

Look rosa Tory Burch

Chemisier Dhruv Kapoor

Abito Gucci

Questa primavera la variante di rosa di moda è quella accesa e lucente che ricorda il bubble gum. Da Fendi e MM6 Maison Margiela sfilano tubini e mini dress in rosa brillante, mentre Tory Burch sceglie la tonalità must have per delicati abiti con top dallo scollo a barca a gonna morbida che sembrano rifarsi al ballet core. Più tenue, e simile a una nuance pastello, il pink scelto per i mini dress chemisier di Dhruv Kapoor e per i sontuosi abiti da sera apparsi nella prima collezione disegnata da Demna per Gucci.

Come si abbina il rosa bubble gum – Sta benissimo con il marrone e il beige, lo abbiamo visto anche in look di forte impatto, mescolato con giallo e arancione, ma l'abbinamento più cool da provare è quello con il rosso.

Giallo limone

Cappotto Balenciaga

Abito asimmetrico Loewe

Look color block Prada

Abito a strascico McQueen

Il giallo di moda quest'anno è intenso e ricorda il sole, l'estate e la frutta. Lo abbiamo visto praticamente su tutte le passerelle e su capi molto diversi. Pierpaolo Piccioli usa la tonalità per impreziosire i cappotti a uovo della collezione primaverile di Balenciaga, mentre da Prada e Loewe il colore acceso appare su abiti nuvola dalle proporzioni extra large o su tubini dal taglio asimmetrico profilati con strisce di colori a contrasto. Infine, McQueen dipinge di giallo i "drammatici" abiti da sera con maxi strascico e scultorei drappeggi.

Come si abbina il giallo limone – Tra i colori must di stagione è probabilmente il più complesso da abbinare. In alcuni casi gli stilisti giocano con contrasti cromatici forti, come giallo con rosso e blu o con rosa pastello. Per smorzare la tonalità basta indossare accessori in total black oppure ammorbidire il risultato finale con capi dalle tonalità neutre di beige o crema.