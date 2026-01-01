I 6 colori che saranno di moda nel 2026: dal cioccolato al panna, le nuance di tendenza dell’anno nuovo

Quali sono i colori che saranno di moda nel 2026? Dal cioccolato all’arancione, passando per verde menta e bianco panna ecco le tonalità di tendenza dell’anno nuovo e i consigli per abbinarle.

da sinistra look Saint Laurent, Tod’s, Vivienne Westwood, Ralph Lauren e Stella McCartney

Verde nella tonalità chiara e luminosa del menta, bianco nella variante morbida del panna e un caldo e luminoso arancione, ecco alcuni dei colori che saranno di moda nel 2026. L'anno che è appena iniziato vede un utilizzo dei colori molto particolare: le nuance classiche come il nero e il grigio lasciano il passo a tonalità di marrone cioccolato e di un beige che ricorda il caffè latte, mentre spopolano varianti accese di giallo limone. Ecco la guida ai colori di tendenza del 2026, i consigli per gli abbinamenti da provare e i look a cui ispirarsi per creare il proprio outfit.

Bianco panna

Pantone ha decretato il colore dell'anno, che per il 2026 è il Cloud Dancer, ovvero una variante più morbida di bianco, con accenti caldi, che vira verso il panna o verso il color burro. Sulle passerelle dell'inverno 2026 abbiamo visto questa tonalità sfilare da Chanel e Acne Studios, da Dsquared2 e Jil Sander.

Come si abbina il bianco panna – Il panna è un colore neutro che sta bene praticamente con tutto ed è la soluzione per chi fa sempre fatica a trovare le giuste combinazioni di colore nel proprio outfit. Il colore dell'anno viene però esaltato se abbinato con borse in suede beige o con stivali e cappotti marroni, mentre per la sera abiti e suit color panna si abbinano con sandali dorati o con clutch metallic dal colore bronzo oppure oro.

Acne Studios

Dsquared2

Chanel

Jil Sander

Arancione

Saint Laurent e Miu Miu sono solo alcuni dei grandi brand della moda ad aver proposto sulle passerelle dell'inverno 2026 look con capi colorati in una pungente colorazione di arancio. Il colore must del prossimo anno vira infatti verso il rame, si tratta di una tonalità più scura e fumosa rispetto al classico arancio brillante.

Come si abbina l'arancione – L'arancione non è un colore semplice da abbinare, bisogna dosare accuratamente la scelta dei colori per evitare un effetto finale troppo accecante. E' possibile smorzare un abito arancio abbinandolo a un cardigan grigio chiaro o con accessori in pelle marrone. Gli accostamenti più audaci sono quelli in color block, dove un capo arancione, full color e senza fantasia, viene abbinato a contrasto con altre tonalità forti come il blu elettrico, il verde smeraldo, il viola e il senape. L'arancione sta meno bene con tonalità come il rosa pallido, il celeste o il rosso.

Saint Laurent

Miu Miu

Ferrari

Verde menta

Il 2026 sarà l'anno del verde declinato in mille tonalità differenti, dal verde muschio allo smeraldo, fino a nuance più tenui e brillanti di verde menta. Questa tonalità, che ricorda quelle pastello ma è meno polverosa, nel 2026 la indosseremo non solo in primavera ma anche in inverno, diverse Maison infatti, da Stella McCartney a Roberto Cavalli, da Vivetta a McQueen, hanno proposto abiti da sera, cappotti e camicie dipinti con una tra le più belle nuance che saranno di tendenza.

Come si abbina il verde menta – Un abbinamento interessante e molto particolare è quello visto in diversi show di moda, in cui appaiono look con abiti da sera o midi color verde menta abbinati a stivaletti in vernice rosso acceso. Da provare anche gli abbinamenti in layering di colore, con nuance diverse della stessa tonalità, abbinando dunque un top verde menta a un pantalone declinato in un verde più scuro, come lo smeraldo o il muschio.

McQueen

Stella McCartney

Vivetta

Roberto Cavalli

Marrone cioccolato

Il marrone è ormai il nuovo nero, da almeno due stagione questa tonalità è di moda, sia in inverno che d'estate, e anche il prossimo anno continuerà ad avere successo. La variante su cui puntare è quella del marrone cioccolato, una tonalità molto scura di marrone ma leggermente più calda rispetto al tipico testa di moro. In passerella abbiamo visto questo colore su tute in pelle da Ralph Lauren, in look aderenti e monocolore da Hermes, su giacche e maxi bomber da Missoni.

Come si abbina il marrone – Anche il marrone sta bene praticamente con tutto, ora si indossa anche con il nero e il blu, accostamenti fino a qualche anno fa severamente vietati. Le tonalità scure di cioccolato si illuminano se abbinate con abiti rosa confetto, con tubini e maglioni in lana color panna o con cardigan giallo burro.

Ralph Lauren

Hermes

Missoni

Giallo limone

Il giallo, in una variante accesa e luminosa, sarà un'altro dei colori vitaminici di tendenza nel 2026. Già nelle collezioni invernali abbiamo visto cappotti lemon sulla passerella di Vivienne Westwood e completi in satin giallo da Tom Ford, mentre varianti meno brillanti di giallo oro sono apparse da Versace, nei blazer indossati come mini abiti, e da Etro, nei lunghi tubini a stampa.

Come si abbina il giallo – Anche il giallo è un colore non semplice da abbinare, l'accostamento perfetto è con grigio chiaro, antracite o canna di fucile, mentre è possibile creare un look forte e d'impatto abbinando un cappotto giallo limone a un tubino ed ad accessori total black.

Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Etro

Tom Ford

Versace

Cappuccino

Tra le tonalità morbide e calde del 2026, il beige, nella varianti scura del cappuccino, è una delle più eleganti e chic. Questo colore prenderà il posto del più chiaro color cammello e spopolerà sia su cappotti e cardigan invernali che su tubini vedo non vedo più leggeri ed estivi, come quelli firmati Ferragamo, o ancora su capi in denim, come quelli visti da Moschino,

Come si abbina il beige cappuccino – L'abbinamento da provare è in full color, ovvero accostando abiti e accessori tutti della stessa tonalità. Il cappuccio sta poi bene con il marrone e con il blu notte, con il panna e con l'arancione, si sposa meno con le tonalità pastello, come lilla, rosa e celeste.

Tod’s

Ferragamo