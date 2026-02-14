Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool

Il gilet è il capo di tendenza del 2026, perfetto per essere indossato in inverno nei look a strati e nei mesi che precedono l’arrivo alla primavera. Ecco i 10 modelli più cool e gli abbinamenti da provare.

Gilet in maglia &Other Stories

A febbraio le temperature restano rigide, ma l'avvicinarsi della primavera accende il desiderio di look che non siano troppo pesanti e invernali. E' questo dunque il momento giusto per utilizzare uno dei capi di tendenza del 2026, stiamo parlando del gilet, declinato in molteplici forma e materiali. Tra i modelli chiave di stagione ci sono infatti gilet in maglia con scollo a V e varianti in lana aperte sul davanti come un cardigan, mentre sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 hanno spopolato gilet sartoriali che ricordano un blazer senza maniche. I modelli più cool sono poi quelli in stile british in tessuto trapuntato e quelli dal sapore worker con linee ampie e maxi tasche. Ecco i 10 gilet più trendy e i consigli per gli abbinamenti da provare.

Il gilet sartoriale

Sulle passerelle invernali il gilet sartoriale prende il posto dei classici blazer, sfilano infatti completi e tailleur con giacche senza maniche che si indossano su pantaloni oversize, come nei look della collezione di Ami Paris.

Look con gilet sartoriale Ami Paris

Il gilet maxi con le tasche

Hanno linee extra large i gilet in stile worker, che riprendono i dettagli dei modelli da lavoro con multitasche volumetriche e sono i più interessanti della stagione. Tra le proposte spiccano varianti in panno di lana color borgogna, che si abbinano in look full color come negli outfit che hanno sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Max Mara.

Maxi gilet con tasche Max Mara

Il gilet trapuntato

I gilet più cool di quest'anno sono quelli trapuntati dal vago sapore british, che evocano l'estetica countryside dei reali inglesi. I modelli matelassé sono perfetti per essere indossati sotto camel coat o su pantaloni slim per creare un contrasto tra proporzioni opposte, come nei look firmati Blazè Milano.

Gilet trapuntato Blazè Milano

Il gilet nei look monocromatici

Come si diceva, i gilet sartoriali simili ai blazer sono protagonisti della stagione invernale. L'abbinamento da provare è quello in full color, per creare con l'utilizzo del capo senza maniche un effetto tailleur, reinterpretato in chiave contemporanea e più originale. I gilet in stile blazer si abbinano anche con gonna e stivali per replicare lo stile visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Michael Kors Collection.

Tailleur con gilet Michael Kors Collection

Il gilet di pelle

Le varianti più strong, capaci di donare al look un tono deciso e moderno, sono quelle in pelle total black. Questi modelli con spalle strutturate si abbinano a pantaloni e gonne realizzati nello stesso tessuto, il look a cui ispirarsi è quello della collezione disegnata da Sarah Burton per Givenchy.

Gilet in pelle Givenchy by Sarah Burton

Il gilet doppiopetto

Tra le tendenze dell'inverno c'è quella che prevede un ritorno dello stile anni '60, di questo stile fanno parte anche i gilet lunghi e doppiopetto con grossi bottoni, come quelli dei look di Gucci, con smanicati color burro, abbinati a contrasto con gonne longuette in pelle e foulard in testa.

Gilet doppiopetto Gucci

Il gilet in maglia

I gilet più casual da provare in inverno sono quelli con bottoni frontali e che riprendono le linee di un cardigan in lana. Queste varianti sono perfette per essere indossate su T-shirt a maniche lunghe o su lupetti in lana sottile e ancora con jeans baggy e sneakers.

Gilet in maglia con bottoni &Other Stories

Il gilet montone

Il gilet più vistoso e particolare di stagione è quello in montone con interno in shearling e profili tridimensionali. Questo tipo di gilet donano al look un aspetto originale senza risultare eccessivo. Gli outfit da replicare sono quelli con grossi gilet dalle proporzioni crop, indossati su lunghe gonne e body aderenti, come nei look che hanno sfilato sulla passerella invernale di Ralph Lauren.

Gilet in stile montone Ralph Lauren

Il gilet gessato

Ultimamente le fantasie gessate sono tornate di gran moda, dunque nella lista dei gilet must have del 2026 non possono mancare i modelli a righe verticali sottili stampate su fondo monocolore. I gilet gessati sono perfetti per essere indossati con pantaloni in coordinato o ancora è possibile spezzare l'outfit a rendere più casual la fantasia formale abbinando con un paio di pantaloni in denim.

Gilet con fantasia gessata Sisley

Il gilet melange

Le texture melange, in cui filati di colori diversi si mescolano tra loro per dar vita a una tonalità mista, sono un evergreen, un must have soprattutto in inverno. Per questo tra i modelli di gilet su cui puntare ci sono le varianti più pesanti in lana melange, da indossare su camicie total white e pantaloni dalla linea morbida, replicando i look della collezione invernale di Brunello Cucinelli