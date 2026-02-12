Hoodie mania, il cappuccio cambia le regole: l’evoluzione della felpa e la tendenza che unisce comfort e couture

Lo stile hoodie, fatto di abiti, cappotti e altri capi da cui spuntano maxi cappucci, riscrive i codici della moda diventando il must have del momento. Ecco come nasce la tendenza che unisce street style, comfort e abbigliamento formale.

Da sinistra dettagli look look dalle passerelle invernali di Balmain, Max Mara e Stella McCartney

Hoodie letteralmente vuol dire felpa, in particolare il termine indica i modelli con il cappuccio, tipici dello street style e dello sportswear. Quest'anno il cappuccio esce dai confini dell'abbigliamento sportivo per diventare elemento distintivo di una serie di look in "stile hoodie". La novità sta nel fatto che questo dettaglio ora caratterizza anche outfit da sera o più glamour, composti con abiti in lana, cappotti e jumpsuit impreziosite da elementi che coprono il capo come farebbe un tipico cappuccio. La nuova tendenza nasce da un desiderio di contaminazione: lo "stile della strada" incontra l'alta moda, dando vita a una crasi in cui convivono dettagli diametralmente opposti. Abbiamo già raccontato l'addio della Gen Z ai cappelli in lana per l'inverno, spiegando come le sciarpe, avvolte in testa a mo' di cappuccio, hanno preso il posto dei classici berretti. Questi ultimi schiacciano i capelli e rovinano la piega, inoltre possono essere poco pratici rispetto a una sciarpa, che permette di coprire, sia la testa sia il collo, proteggendo da freddo e pioggia. Nasce dunque l'esigenza, pratica ma soprattutto estetica, di aggiungere agli abiti dettagli come il cappuccio che copre il capo senza dover utilizzare un cappello.

Come nasce la tendenza hoodie

Alla base del nuovo trend c'è poi, come si diceva, il legame con la moda street e con l'abbigliamento sportivo, in cui la felpa con il cappuccio è un capo fondamentale. Va poi considerato il lato leisure che contribuisce alla diffusione dell'hoodie mood: sempre più, rispetto al passato, abbiamo bisogno di essere comodi, di indossare capi pratici e confortevoli, più spesso guardiamo dunque al guardaroba casual e a quello sportivo, in cui dominano tessuti morbidi e poco strutturati, linee oversize e dettagli che aiutano a coprire il corpo laddove necessario, proprio come il cappuccio. Con la nuova tendenza, quest'ultimo viene decontestualizzato, nascono quindi look creati con maxi felpe che diventano mini abiti da indossare con tacchi alti, mini clutch e gioielli lucenti. In altri casi il capo sportivo viene mescolato e abbinato con pezzi formali come maxi blazer e lunghi camel coat. Infine ci sono i look visti sulle passerelle invernali, in cui i dettagli opposti non convivono solo nello styling ma diventano parti dello stesso abito, spuntano quindi vestiti da sera, maglioni e cappotti con il cappuccio.

Alex Consani con un look hoodey di H&M Studio

Hoodie mood in passerella

La tendenza hoodie ha spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 e il trend proseguirà anche la prossima primavera. Il cappuccio della felpa viene riutilizzato in jumpsuit aderenti e in abiti da sera, diventando il fil rouge di tutta la collezione disegnata da Olivier Rousteing per Balmain, in cui il designer gioca con le proporzioni nei singoli look, alternando le linee volutamente extra large di cappotti e pellicce con tubini e abiti iper aderenti in cui spicca il dettaglio hoodie.

Jumpsuit con cappuccio Balmain

Il simbolo dello street style compare anche nella collezione invernale di Stella McCartney, stilista che mescola le carte in tavola proponendo office look composti da completi formali e monocolore – con tailleur, pencil skirt e maxi cappotti – all'interno dei quali spuntano ampi cappucci utilizzati per coprire il capo. La collezione nasce dallo scontro tra ispirazioni opposte e contrastanti, che creano un cortocircuito visivo molto interessante, in cui – all'interno di uno stesso outfit – dialogano tra loro dettagli rubati allo street style e pezzi formali o eleganti.

Hoddie look dalla sfilata Autunno/Inverno 2025–2026 di Stella McCartney

Nella collezione invernale di Max Mara il cappuccio è protagonista nei look realizzati con capi in lana. Qui il dettaglio viene utilizzato per creare eleganti outfit con maglioni dal collo enorme, che si può portare anche in testa, o con ampi hoodie coat, in cui il cappuccio spunta dall'estremità del cappotto in lana monocolore.

Pull con collo a cappuccio Max Mara

C'è poi chi, come Demna, nell'ultima collezione disegnata per Balenciaga, estremizza il trend proponendo abiti da sera lunghi fino ai piedi che hanno la linea di una felpa e che ricordano in tutto e per tutto il capo sportivo con cappuccio, maniche ampie e tasche laterali. Qui il geniale designer gioca con la moda e crea con il tessuto di una felpa un abito lungo, il quale diventa una vera e propria provocazione. L'abito-felpa è un tassello delle riflessioni di Demna sulla contemporaneità. E' parte della necessità di volgere lo sguardo alle tendenze che vengono dal basso, del desiderio di portare la "normalità" dei look quotidiani (quelli che tutti utilizziamo per andare in ufficio o allenarci in palestra) nelle sacre stanze dell'Alta Moda.

L’abito felpa della collezione invernale di Balenciaga

Il cappuccio nei look crochet e con maxi cardigan

I cappucci non spuntano solo sulle maxi felpe indossate come abiti o su maglioni e cappotti invernali: tra i cardigan lunghi – uno dei pezzi must have dell'inverno 2026 – ci sono i modelli oversize con lavorazione jacquard di Pierre-Louis Mascia, designer che utilizza il cappuccio per completare i propri outfit con il dettaglio rubato allo street style. Marco Rambaldi unisce, invece, romanticismo e mood contemporaneo utilizzando la lavorazione crochet, ormai un'icona del marchio, nei tubini in lana con morbidi cappucci da portare sul capo.

Cardigan con cappuccio Pierre–Louis Mascia

Abito crochet con cappuccio Marco Rambaldi

Come abbinare la felpa con stivali e pelliccia

Data la natura della tendenza, che nasce da ispirazioni e mondi che si scontrano tra loro, gli abbinamenti da provare sono vistosi, originali e di forte impatto. Dunque la tipica felpa grigia con il cappuccio si indossa come fosse un abito corto, abbinato a maxi stivali in vernice nera, mentre i modelli di hoodie total black spuntano sotto pellicce eco, come nei look sfoggiati da Alex Consani e Awar Odhiang in una delle campagne invernali di H&M Studio. Il mix perfetto nasce anche accostando capi classici, come ampie gonne a ruota o pencil skirt dalla silhouette aderente, con maglioni dai grossi cappucci.

Awar Odhiang con un look hoodie di H&M Studio

Copricapo a effetto hoodie

Per creare un look in stile hoodie ci sono poi una serie di accessori da utilizzare al posto delle classiche felpe. Come si diceva, i cappelli in lana sono ormai superati, al loro posto molti brand hanno proposto copricapo in lana o in tessuto di maglia che replicano le forme di un cappuccio, con laccetti, forme ampie sul capo e banda che protegge il collo. Basta dunque indossare copricapo a effetto hoodie per aggiungere un tocco di tendenza anche al più classico dei look invernali.

Un look con capricapo a cappuccio di Loro Piana