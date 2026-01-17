Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati (sia di giorno che di sera)
Il cardigan, quel maglione lungo, così caldo, comodo e cozy, è il must have dell'inverno 2026. Questi modelli, che fino a qualche anno fa erano associati a "look casalinghi" e si indossavano solo nei momenti di relax (magari con la tuta e un paio di pantofole), ora diventano protagonisti degli outfit invernali, non solo di quelli casual ma anche di quelli più glam. I motivi del recente successo del cardigan vanno rintracciati anche nell'interesse sempre maggiore verso un tipo di abbigliamento che non sia solo di tendenza ma anche funzionale, pratico e comodo. Il cardigan non costringe il corpo, lo tiene caldo e, soprattutto, è perfetto per creare gli outfit " cipolla" indispensabili per l'inverno.
Il cardigan è infatti il capo perfetto per creare layering look, ovvero quegli outfit stratificati in cui mescolare consistenze, tessuti e trame diverse, spesso opposte. Si può indossare su una semplice t shirt o su una camici ma anche su un altro maglione più sottile o su un tubino in maglia. In alcuni casi i modelli più grossi e pesanti si utilizzano anche come giacca al posto del piumino o aiutano a riscaldare look più leggeri come quelli composti con blazer e cappotti in pelle.
Perché il cardigan è il capo che non può mancare nel guardaroba invernale
Il successo del cardigan deriva anche dal suo essere un capo versatile e abbinabile ad abiti molto diversi. Oltre che di giorno, si utilizza anche di sera, magari su slipdress in seta o con gonne a tubo, mentre in alcuni casi si trasforma in mini abito da indossare con collant coprenti e tacchi alti. Nelle collezioni invernali del 2026 moltissimi designer e marchi di moda hanno poi inserito cardigan in versione sparkling, realizzati con tessuti preziosi e lucenti, con paillettes o con incrostazioni di cristallo e decori gioiello, il tutto per rendere più glam e adatto alla sera il capo spesso utilizzate per outfit casual. Tra le diverse proposte di stagione abbiamo selezionato i cardigan più belli visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026, scegliendo i modelli più trendy e i look a cui guardare per creare l'abbinamento più adatto al proprio stile.
Cardigan lunghi da abbinare a blazer e pantaloni balloon
I cardigan lunghi, che cadono morbidi fino alle gambe, sono realizzati con filati sottili in lana e sono perfetti per creare look a strati poiché si indossano anche su blazer o altri maglioni. In passerella questi modelli extra long li abbiamo visti da Ralph Lauren, abbinati a camicie bianche, cravatte e pantaloni balloon, da Vivienne Westwood, utilizzati come soprabiti su blazer over e gonne corte, e ancora da Max Mara, nei layerng look a strati realizzati con capi in lana della stessa tonalità.
Cardigan con decori gioiello da indossare di sera
Come si diceva, il cardigan è il pezzo da avere quest'inverno perché è versatile e si indossa da mattino a sera. Questi maxi pull aperti sul davanti diventano glam grazie a decori gioiello e a cascate di paillettes applicate sulla lana. Il cardigan di paillettes, come i modelli visti nella collezione invernale di Brunello Cucinelli, si possono indossare come mini abiti, magari abbinati a stivali alti e bag a mano, mentre i modelli dai colori accesi e con decori luminosi, come quelli visti da Gucci, si indossano di sera su body in pizzo e gonne longuette.
Cardigan con fantasia a quadri, come si abbinano
Quadri, intrecci tartan e fantasie scozzesi sono sempre un must in inverno, per questo tra i modelli di tendenza del 2026 ci sono i cardigan con fantasie geometriche, adatti per creare look mix and match con capi dalle fantasie opposte mescolate insieme. Gli abbinamenti più cool sono quelli con cardigan a quadri dalla fantasia macro, indossati su capi con fantasie geometriche micor, come nei look di Thom Browne. L'altro mix da provare è quello tra capi dalla trama melange e cardigan a quadri, replicando gli outfit invernali di Missoni. Fantasie sui toni del grigio convivono con fantasie geometriche simili anche nella collezione invernale di Louis Vuitton, dove i cardigan maxi con bottoni e colletto si indossano su abiti in maglia sui toni del grigio.
Cardigan con la zip per un look out of bed
Tra i cardigan più comodi e cozy ci sono quelli con zip frontale e collo alto. Perfetti per il freddo ed estremamente pratici, sono super trendy grazie alle linee over che donano al look quell'effetto out of bed e finto "spettinato". Queste varianti dalla silhouette extra large si indossano anche come giacche e su pantaloni e gonne in pelle black, come nei look di MM6 Maison Margiela, mentre le varianti più girly, con disegni pastello e decori argyle, si abbinano a slipdress e gonne longuette in seta, prendendo ispirazione dagli outfit visti sulla passerella invernale di Marco Rambaldi.
Cardigan bon ton da indossare su gonne longuette e jeans
Non solo linee over e dal sapore street, i cardigan di tendenza quest'inverno si adatto anche a look bon ton e in alcuni casi hanno linee più asciutte che li fanno assomigliare ai classici twin set con maglioncini crop da indossare in coordinato. Tra gli inspo look a cui guardare ci sono quelli della collezione invernale di N21, dove appaiono outfit con cardigan dalle tonalità pastello, abbinati a gonne color burro e mini bag retrò in pelle lilla. Cardigan simili si indossano di giorno anche su un paio di jeans e con ballerine raso terra.
Cardigan oversize su jeans e gonne in pizzo
I cardigan leisure sono quelli oversize in lana morbida, con ampio scollo a V, bottoni frontali e con tasche laterali. Tra i modelli di tendenza questo è il più pratico e versatile perché si indossa su t-shirt monocolore e jeans, come nei look di &Other Stories, o anche con gonne pizzo dagli orli asimmetrici e ankle boot dalla punta lunga, come negli outfit proposti da Sisley.