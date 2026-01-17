Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati (sia di giorno che di sera)

Il cardigan è il capo must have dell’inverno 2026. Caldo e comodo, si adatta a ogni look ed è il pezzo cozy da utilizzare in inverno per difendersi dal freddo con stile. Ecco i look a cui ispirarsi per gli abbinamenti e i modelli più belli.

da sinistra cardigan Sisley, Max Mara, &Other Stories

Il cardigan, quel maglione lungo, così caldo, comodo e cozy, è il must have dell'inverno 2026. Questi modelli, che fino a qualche anno fa erano associati a "look casalinghi" e si indossavano solo nei momenti di relax (magari con la tuta e un paio di pantofole), ora diventano protagonisti degli outfit invernali, non solo di quelli casual ma anche di quelli più glam. I motivi del recente successo del cardigan vanno rintracciati anche nell'interesse sempre maggiore verso un tipo di abbigliamento che non sia solo di tendenza ma anche funzionale, pratico e comodo. Il cardigan non costringe il corpo, lo tiene caldo e, soprattutto, è perfetto per creare gli outfit " cipolla" indispensabili per l'inverno.

Il cardigan è infatti il capo perfetto per creare layering look, ovvero quegli outfit stratificati in cui mescolare consistenze, tessuti e trame diverse, spesso opposte. Si può indossare su una semplice t shirt o su una camici ma anche su un altro maglione più sottile o su un tubino in maglia. In alcuni casi i modelli più grossi e pesanti si utilizzano anche come giacca al posto del piumino o aiutano a riscaldare look più leggeri come quelli composti con blazer e cappotti in pelle.

Perché il cardigan è il capo che non può mancare nel guardaroba invernale

Il successo del cardigan deriva anche dal suo essere un capo versatile e abbinabile ad abiti molto diversi. Oltre che di giorno, si utilizza anche di sera, magari su slipdress in seta o con gonne a tubo, mentre in alcuni casi si trasforma in mini abito da indossare con collant coprenti e tacchi alti. Nelle collezioni invernali del 2026 moltissimi designer e marchi di moda hanno poi inserito cardigan in versione sparkling, realizzati con tessuti preziosi e lucenti, con paillettes o con incrostazioni di cristallo e decori gioiello, il tutto per rendere più glam e adatto alla sera il capo spesso utilizzate per outfit casual. Tra le diverse proposte di stagione abbiamo selezionato i cardigan più belli visti sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026, scegliendo i modelli più trendy e i look a cui guardare per creare l'abbinamento più adatto al proprio stile.

Cardigan lunghi da abbinare a blazer e pantaloni balloon

I cardigan lunghi, che cadono morbidi fino alle gambe, sono realizzati con filati sottili in lana e sono perfetti per creare look a strati poiché si indossano anche su blazer o altri maglioni. In passerella questi modelli extra long li abbiamo visti da Ralph Lauren, abbinati a camicie bianche, cravatte e pantaloni balloon, da Vivienne Westwood, utilizzati come soprabiti su blazer over e gonne corte, e ancora da Max Mara, nei layerng look a strati realizzati con capi in lana della stessa tonalità.

Cardigan lungo Ralph Lauren

Maxi cardigan Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Cardigan Max Mara

Cardigan con decori gioiello da indossare di sera

Come si diceva, il cardigan è il pezzo da avere quest'inverno perché è versatile e si indossa da mattino a sera. Questi maxi pull aperti sul davanti diventano glam grazie a decori gioiello e a cascate di paillettes applicate sulla lana. Il cardigan di paillettes, come i modelli visti nella collezione invernale di Brunello Cucinelli, si possono indossare come mini abiti, magari abbinati a stivali alti e bag a mano, mentre i modelli dai colori accesi e con decori luminosi, come quelli visti da Gucci, si indossano di sera su body in pizzo e gonne longuette.

Cardigan con paillettes Brunello Cucinelli

Cardigan con decori gioiello Gucci

Cardigan con fantasia a quadri, come si abbinano

Quadri, intrecci tartan e fantasie scozzesi sono sempre un must in inverno, per questo tra i modelli di tendenza del 2026 ci sono i cardigan con fantasie geometriche, adatti per creare look mix and match con capi dalle fantasie opposte mescolate insieme. Gli abbinamenti più cool sono quelli con cardigan a quadri dalla fantasia macro, indossati su capi con fantasie geometriche micor, come nei look di Thom Browne. L'altro mix da provare è quello tra capi dalla trama melange e cardigan a quadri, replicando gli outfit invernali di Missoni. Fantasie sui toni del grigio convivono con fantasie geometriche simili anche nella collezione invernale di Louis Vuitton, dove i cardigan maxi con bottoni e colletto si indossano su abiti in maglia sui toni del grigio.

Cardigan tricot Thom Browne

Cardigan a quadri Missoni

Maxi cardigan con colletto Louis Vuitton

Cardigan con la zip per un look out of bed

Tra i cardigan più comodi e cozy ci sono quelli con zip frontale e collo alto. Perfetti per il freddo ed estremamente pratici, sono super trendy grazie alle linee over che donano al look quell'effetto out of bed e finto "spettinato". Queste varianti dalla silhouette extra large si indossano anche come giacche e su pantaloni e gonne in pelle black, come nei look di MM6 Maison Margiela, mentre le varianti più girly, con disegni pastello e decori argyle, si abbinano a slipdress e gonne longuette in seta, prendendo ispirazione dagli outfit visti sulla passerella invernale di Marco Rambaldi.

Cardigan con zip MM6 Maison Margiela

Cardigan con decoro tricot Marco Rambaldi

Cardigan bon ton da indossare su gonne longuette e jeans

Non solo linee over e dal sapore street, i cardigan di tendenza quest'inverno si adatto anche a look bon ton e in alcuni casi hanno linee più asciutte che li fanno assomigliare ai classici twin set con maglioncini crop da indossare in coordinato. Tra gli inspo look a cui guardare ci sono quelli della collezione invernale di N21, dove appaiono outfit con cardigan dalle tonalità pastello, abbinati a gonne color burro e mini bag retrò in pelle lilla. Cardigan simili si indossano di giorno anche su un paio di jeans e con ballerine raso terra.

Cardigan pastello N21

Mini cardigan Patrizia Pepe

Cardigan celeste Sézane

Cardigan oversize su jeans e gonne in pizzo

I cardigan leisure sono quelli oversize in lana morbida, con ampio scollo a V, bottoni frontali e con tasche laterali. Tra i modelli di tendenza questo è il più pratico e versatile perché si indossa su t-shirt monocolore e jeans, come nei look di &Other Stories, o anche con gonne pizzo dagli orli asimmetrici e ankle boot dalla punta lunga, come negli outfit proposti da Sisley.

Cardigan leisure &Other Stories

Cardigan melange Sisley