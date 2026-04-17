La storia del Monte Athos in Grecia, la penisola dei monaci ortodossi dove le donne non possono entrare

Simonos Petra Monastero, Monte Athos, Grecia

Esiste un luogo in Grecia dove alle donne non è permesso entrare. Sembra assurdo, eppure è una tradizione religiosa antichissima che va avanti da secoli. Non si tratta di una scelta discriminatoria, anche se potrebbe sembrarlo a un primo sguardo, ma di una regola profondamente radicata nella spiritualità ortodossa. In un certo senso ricorda esperimenti contemporanei come SuperShe Island, pensati per la crescita personale e la condivisione tra donne, ma qui la logica è opposta e molto più antica. La penisola del Monte Athos, nel nord della Grecia, è una sorta di stato autonomo immerso nel tempo, un paradiso in terra che ospita venti monasteri e oltre duemila monaci. È un luogo difficile da visitare anche per gli uomini, perché serve un permesso speciale, e dal 1988 è inserito tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

Storia e leggende del Monte Athos

La storia del Monte Athos è una vera e propria stratificazione di spiritualità, isolamento e potere religioso che attraversa più di mille anni. Già tra l’VIII e il IX secolo, gruppi di eremiti iniziarono a stabilirsi in queste terre isolate, attratti dalla possibilità di una vita ascetica lontana dal mondo. Vivevano in grotte o capanne, spesso in condizioni estreme, seguendo un modello di solitudine radicale che rappresentava una delle forme più pure di devozione cristiana. Il punto di svolta arrivò nel 963 con la fondazione della Megisti Lavra da parte di Atanasio l’Athonita, figura centrale del monachesimo orientale.

La penisola di Monte Athos

Qui venne introdotto il modello del celibato, basato sulla vita comunitaria regolata da norme precise e nei secoli successivi sorsero altri monasteri, trasformando il Monte Athos in uno dei principali centri spirituali del mondo. Durante il dominio ottomano, la penisola mantenne una relativa autonomia, riuscendo a preservare la propria organizzazione interna e il patrimonio religioso. Questo status speciale venne poi formalizzato nel ‘900: il Trattato di Losanna riconobbe il Monte Athos come entità autonoma all’interno dello Stato greco, e nel 1926 fu adottata anche una carta costituzionale che ne definisce ancora oggi l’assetto politico e amministrativo, basato su una comunità di venti monasteri sovrani. Accanto alla storia documentata, non possono mancare poi le leggende. In particolare, quella della Vergine Maria che arriva qui durante una tempesta e ne consacra la terra come suo giardino non è solo un racconto religioso, ma il fondamento stesso della penisola. Ancora più antica è invece la tradizione mitologica che lega il luogo alla figura di Poseidone e al gigante Athos, ricordando come questo paesaggio sia stato percepito fin dall’antichità come qualcosa di potente e fuori dall’ordinario.

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Il monastero di Dionisiou, Monte Athos

Perché le donne non possono entrare

Il divieto di accesso alle donne, noto come avaton, non è una semplice norma disciplinare, ma uno degli elementi fondanti della vita sul Monte Athos. Formalizzato nel 1060 da un decreto imperiale bizantino, affonda però le sue radici in pratiche ancora più antiche, legate alla necessità di preservare l’equilibrio spirituale delle comunità monastiche. La logica dell’avaton si basa su un principio ben preciso: garantire ai monaci un ambiente completamente separato dal mondo, in cui ogni elemento possa favorire la concentrazione sulla preghiera e sull’ascesi.

Processione al monastero Iviron

L’assenza di donne non è quindi interpretata come esclusione sociale, ma come condizione necessaria per vivere pienamente il voto di castità. In questo contesto, anche la presenza di animali femmina è tradizionalmente limitata, proprio per mantenere una coerenza assoluta con questa regola. Il riferimento simbolico centrale resta quello della Vergine Maria, considerata l’unica presenza femminile legittima. Nel corso dei secoli, questa norma è stata più volte messa in discussione e contestata, soprattutto in epoca contemporanea, ma continua a essere difesa con forza dalla comunità monastica e riconosciuta giuridicamente dallo Stato greco.

Come visitare la penisola e i monasteri più belli

Entrare nel Monte Athos significa accedere a uno spazio regolato da norme studiate nel dettaglio. Anche per gli uomini, il viaggio richiede una preparazione precisa: il diamonitirion, il permesso ufficiale di ingresso, viene rilasciato in numero limitato ogni giorno, e spesso va richiesto con largo anticipo all’ambasciata greca in Italia. Una volta ottenuto il permesso, la visita, che può durare un massimo di 6 giorni, si svolge principalmente a piedi o via mare, attraversando paesaggi selvaggi di foreste, scogliere e sentieri antichi, che le donne possono ammirare dalla distanza di 500 metri sulle barche.

Vatopedi sul Monte Athos, Grecia

Tra i monasteri più spettacolari, Simonopetra colpisce per la sua struttura: costruito su uno sperone roccioso a picco sul mare, sembra sospeso nel vuoto. La Megisti Lavra, oltre a essere il monastero più antico, è anche uno dei più importanti: qui infatti si conservano manoscritti, icone e documenti che raccontano secoli di storia religiosa e culturale, rendendolo un centro fondamentale per la tradizione ortodossa. Anche il monastero di Vatopedi è tra i più grandi e ricchi ed è noto per i suoi affreschi bizantini e per una collezione di reliquie di enorme valore spirituale. Infine, Iviron, fondato da monaci georgiani, custodisce l’icona della Vergine Portaitissa, considerata miracolosa e oggetto di profonda venerazione.