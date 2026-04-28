Patmos è l’isola greca da visitare nell’estate 2026: è lontana dall’overtourism e ha solo 2500 abitanti

Patmos, situata nella parte orientale del Mar Egeo, è una piccola isola greca dalla storia millenaria: secondo la credenza cristiana, è stato qui che San Giovanni ha scritto il libro dell’Apocalisse, tanto che sono stati costruiti un monastero a suo nome e la Grotta dell’Apocalisse.

Il porto con la spiaggia di Patmos, Grecia

Ci sono luoghi dove il tempo scorre lento e si entra in una dimensione rilassata, quasi bucolica: l’isola di Patmos è l’emblema di questa vita diversa, dove anche solo qualche giorno di vacanza potrebbe bastare per ricaricarsi e staccare dallo stress quotidiano. Situtata nella parte orientale del Mar Egeo, tra le isole di Icaria e Leros, è una delle isole più settentrionali del famoso complesso del Dodecaneso, in Grecia, e si trova a soli pochi chillometri dalle coste della Turchia. Patmos è un luogo ricco di storia, prima colonia greca, divenne poi luogo di esilio romano nel I secolo d.C. e, secondo la credenza cristiana, San Giovanni Evangelista scrisse proprio qui il libro dell’Apolicasse. Questa piccola isola, che non ha aeroporto, è raggiungibile solo attraverso traghetti da Atene, Kos e Rodi.

I vicoli bianchi dell’isola, sullo sfondo il Monastero dedicato a San Giovanni

La storia dell’Isola dell’Apocalisse

La storia di Patmos è millenaria, ha origini antichissime. All’inizio era stata colonizzata dai Dori e dagli Ioni, e secondo la mitologia dell’Antica Grecia l'isola di Patmos era nascosta sott'acqua finché la dea Selene la rivelò ad Artemide, alla quale poi durante l’epoca classica venne edificato un tempio. Sempre in questo periodo, le incursioni dei pirati furono molteplici, fatto che spinse gli abitanti a trasformare la struttura della città, rendendola un’acropoli con mura fortificata a difenderla. Ma le mura non riuscirono a bloccare l’esercito romano, e l’isola di Patmos venne conquistata: nel 95 d.C., durante il regno di Domiziano, San Giovanni Evangelista fu esiliato sull'isola come altri cristiani durante il periodo delle persecuzioni.

All’interno del monastero di San Giovanni

Fu proprio qui, che secondo la credenza religiosa, San Giovanni ebbe le visioni per il libro dell'Apocalisse nella Grotta dell’Apocalisse, e per questo Patmos venne ribatezzata L’isola dell’Apolicasse. Successivamente, durante il periodo bizantino, l'imperatore Alessio I donò l'isola al monaco Christodoulos, che fondò nel 1088 il monastero fortificato, Monastero di San Giovanni, per difendersi dalle incursioni dei pirati. Infine, le ultime due dominazioni furono quella dell’Impero Ottomano e dell’Italia. I turchi conquistarono l’isola nel XVI secolo, periodo in cui gli abitanti mantennero una relativa libertà; subì poi ancora diversi passaggi dai Veneziani ai Turchi fino all’Italia di Mussolini e all’Inghilterra nel primissimo dopo guerra. Finalmente nel 1948 venne unita alla Grecia insieme al resto del Dodecaneso.

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La Grotta dell’Apocalisse, Patmos

Perché Patmos è isola sacra

Patmos è davvero piccola, si espande solo per 34 chilometri quadrati, ha 2500 abitanti e solo un porto, quello di Skala. Nonostante questo, il suo valore e la sua bellezza sono riconosciuti a livello internazionale. L'isola è stata infatti proclamata sacra nel 1981 dal governo greco, ed è anche stata inserita tra i patrimoni dell'umanità nel 1999. La sua capitale è Chora, un suggestivo borgo medievale arroccato sulla collina. Si tratta di un antico borgo costellato da vicoli bianchi davvero suggestivi, chiese ortodosse e diversi cortili e archi.

Taverna tradizionale, Patmos

Il Monastero e la Grotta dell'Apocalisse sono poi due luoghi che rimangono sicuramente impressi nella mente di chi li visita. Il primo sembra da lontano quasi una fortezza medievale, ma all'interno conserva diversi manoscritti bizantini importantissimi. La Grotta è invece raggiungibile percorrendo circa 43 gradini, e al suo interno si trovano ancora dei reperti di San Giovanni, come il suo cuscino dove appoggiava la testa e i sostegni dove scriveva il libro.

Tra i vicoli bianchi di Patmos

Infine, Patmos ha una natura incredibile e visitabile lontano da quel turismo di massa che sta causando non pochi problemi in Grecia. Tra le spiagge più belle e incontaminate spiccano Psili Ammos, che con la sua sabbia fine è raggiungibile solo via mare o tramite una camminata di mezz'ora, Lampi con i ciottoli colorati e le gemelle Didimes, che offrono un'atmosfera davvero selvaggia.