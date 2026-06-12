Un piatto spaccato diventa oggetto cult e viene venduto a 30 euro

Avete sempre gettato nell’immondizia i piatti spaccati? Da oggi le cose cambiano: ecco come ha fatto questo artista newyorkese a trasformare un piatto spaccato in un oggetto cult.

Quante volte vi è capitato di distruggere un piatto e di averlo gettato nell'immondizia perché ormai inutilizzabile? A partire da questo momento potrebbe venirvi il desiderio di non farlo più, visto che di recente un piatto spaccato è diventato un oggetto cult. A proporre questo progetto davvero sopra le righe è stato Nik Bentel, artista e designer di New York classe '93: diventato famoso grazie alla croissant bag realizzata in collaborazione con Lidl, ora ha lanciato Plate Plate, un piatto spaccato di design.

Quanto costa il piatto spaccato

Spulciando il sito ufficiale di Nik Bentel, ci si ritrova ad ammirare dei pezzi davvero unici nel loro genere, dalle borse a forma di pacco di pasta ai portachiavi a container, fino ad arrivare ai portacarte che sembrano floppy disk e alle t-shirt con sopra stampate le multe per divieto di sosta. Tra gli oggetti cult che l'artista ha lanciato di recente c'è Plate Plate, un piatto in ceramica bianca letteralmente spaccato in due parti. Ne vengono fuori due piccoli piattini da dessert, realizzati con due metà della stessa stoviglia. Qual è il prezzo dell'accessorio? Viene venduto a 29 dollari, ovvero poco più di 25 euro, ma alla cifra bisogna aggiungere tra i 33 e i 44 euro di spedizione (se lo si vuole ricevere in Italia).

Plate Plate di Nik Bentel

Il piatto spaccato è un simbolo di romanticismo

Come ha fatto Nik Bentel a trasformare un piatto spaccato in un oggetto cult? Il suo obiettivo è sempre stato raccontare storie attraverso gli accessori che si usano nella "normale" quotidianità, dunque in tutti i suoi progetti ha provato a reinterpretare un design "banale" per renderlo memorabile. Con il piatto spaccato ha voluto semplicemente rendere più facile dividere il pasto con il proprio commensale. "Abbiamo creato un piatto per chi ama davvero dividere le cose. Perché condividere un piatto di cibo è sempre più romantico che mangiarlo da soli", sono queste le parole che si leggono sul sito ufficiale per descrivere Plate Plate. Insomma, il piatto spaccato è diventato il simbolo del romanticismo, nonché una soluzione funzionale per dividere in modo equo il pasto con il partner o con un amico.