Chupa Chups al gusto polpette di Ikea: non sono un fake, verranno distribuiti gratis a giugno

“Tu hai chiesto, noi ti accontentiamo” si legge su Instagram. Il lecca-lecca al gusto polpetta presentato da Ikea come Pesce d’Aprile è diventato realtà.

Un Pesce d'Aprile può diventare un ottimo spunto per qualcosa di concreto, di tutt'altro che scherzoso. Ikea lo sa bene. Il 1° aprile il brand aveva chiesto agli utenti cosa ne pensassero di un lecca-lecca al gusto polpetta! L'idea ha mandato in tilt i fan, quindi perché non accontentarli? "Ecco il mashup che non avevi chiesto, ma di cui sicuramente sentivi il bisogno" si legge sul profilo Instagram ufficiale del colosso svedese, noto per le innovative e geniali campagne di marketing.

Le polpette di Ikea sono un prodotto iconico all'interno dei negozi del marchio: è il loro piatto più famoso, basato sulla ricetta svedese delle köttbullar. Quando si entra in store è d'obbligo la pausa a base di questo piatto semplice ed economico, servito con marmellata di mirtilli, che dà un tocco dolce. Questo sentore dolce tradizionale è stato il punto di partenza per la partnership che Ikea ha siglato con Chupa Chups, uno dei marchi di lecca lecca più famosi al mondo. Insieme hanno dato vita a un prodotto in edizione limitata, che sarà disponibile gratuitamente in centinaia di store Ikea a partire dal mese di giugno.

Non saranno messi in vendita, si potranno solo assaggiare in store. Una sorta di premio per pochi fortunati, insomma, elemento di esclusività che accresce senza dubbio la desiderabilità. L'iniziativa proseguirà fino a esaurimento scorte ed è stata fissata una produzione di solo un milione di esemplari. Come sempre accade in questi casi (basti pensare ai calzini Ikea) c'è da aspettarsi che ci sarà una gara, per accaparrarsi l'ambitissimo esemplare, magari poi da rivendere per guadagnarci sù. E ovviamente, c'è tutta la parte social, relativa all'altro potenziale "instagrammabile": è una vera e propria esperienza, è quello il vero punto forte che fa leva sul pubblico.

Un primissimo assaggio in esclusiva verrà dato in occasione della Milano Design Week. Ikea torna all'evento e stavolta darà la possibilità di avvicinarsi alla golosa new entry, di cominciare ad apprezzarne il sapore insolito. L'iconica polpetta diventa qualcosa di inedito, che gioca col gusto zuccherino associato alla caramella lecca-lecca, in contrasto con quello più forte e deciso della carne. "È un modo originale per celebrare il nostro amore per il cibo e dimostrare che anche un semplice scherzo può trasformarsi in qualcosa di reale, capace di unire le persone in modi sorprendenti" ha commentato Javier Quiñones, Commercial Manager del Gruppo Ingka.

Food For Thought

Ikea alla Milano Design Week

Non solo Chupa Chups al gusto polpetta, alla Milano Design Week. Food for Thought è il progetto creativo che Ikea porta all'evento, a cura dell'architetta Midori Hasuike e dello spatial designer Emerzon. Il concept aprirà al pubblico il 21 aprile: l'appuntamento è nel distretto di Porta Venezia (Spazio Maiocchi, in via Achille Maiocchi 7). Qui i visitatori troveranno cinque ambienti che raccontano il modo in cui i diversi rituali legati alla cucina e alla socialità influenzano gli spazi abitativi. Cambia, infatti, a seconda delle diverse culture, del diverso approccio che si ha alla convivialità. L'installazione ospita anche l'anteprima mondiale di tre prodotti della decima edizione della collezione IKEA PS, oltre a due nuove lampade firmate dalla designer milanese Raffaella Mangiarotti.