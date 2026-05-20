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Fare decluttering con il metodo 5/7: le regole da seguire per liberarsi degli oggetti superflui

Volete approfittare del cambio di stagione per fare decluttering? Ecco cosa prevede il metodo 5/7 che si rivelerà super efficace per fare ordine in casa.
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A cura di Valeria Paglionico
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Dopo un'insolita ondata di freddo, la primavera con le sue temperature in rialzo e il suo sole caldo è finalmente arrivata. Per molti questo significa darsi da fare con il tanto temuto cambio di stagione: quale migliore occasione di questa per fare decluttering? Sebbene valutare cosa tenere e cosa eliminare dal proprio armadio possa sembrare un'attività noiosa e stressante, in verità esiste un preciso trucco per ordinare la casa con facilità: ecco cos'è il metodo 5/7.

Cosa prevede il metodo 5/7

Fare decluttering col cambio di stagione è la soluzione ideale per fare ordine nell'armadio e rendere la casa un'oasi di pace. Per evitare che si riveli un'esperienza stressante si può usare il metodo 5/7, di cosa si tratta? Di un trucco semplicissimo per fare dividere in modo impeccabile gli abiti e gli accessori nel guardaroba. Tutto ciò che occorre è una settimana di tempo, durante la quale si testano gli oggetti che si vorrebbero eliminare: quelli che non vengono utilizzati per almeno 5 giorni su 7 possono essere riposti negli spazi più in vista del guardaroba, mentre quelli che si sfruttano con minore frequenza devono andare in cassetti e spazi più nascosti.

Eliminare il superfluo col decluttering

Coloro che, però, vogliono che il decluttering sia drastico possono decidere di eliminare dall'armadio l'oggetto o l'accessorio non utilizzato negli ultimi 7 giorni. Gli effetti sarebbero evidenti non solo sull'ordine domestico ma anche sul benessere mentale: dire addio all'accumulo "compulsivo" è la soluzione ideale per sentirsi meglio e per cominciare davvero a rigenerarsi una volta rientrati in casa. Per evitare di dimenticare quali sono gli oggetti realmente utilizzati ci si può servire di adesivi o di qualsiasi altro sistema di tracciamento, l'importante è essere fedeli con se stessi e non avere paura di liberarsi del superfluo. Il metodo 5/7 non è severo e opprimente, anzi, è l'ideale per individuare ciò che è veramente utile e cosa, invece, sta occupando solo spazio.

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