Il viaggio di Elodie e Franceska in Giappone: da Tokyo a Osaka, tutti i luoghi visitati dalla coppia

Elodie e Franceska sono volate in Giappone per una vacanza di coppia. Hanno cominciato il viaggio a Tokyo, poi hanno proseguito alla volta di Osaka, Kyoto e Nara: ecco tutti i luoghi che hanno visitato.

Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare di Elodie e Franceska Nuredini che, dopo essere rimaste per qualche giorno lontane dai social, sono tornate con degli album "vacanzieri" che le mostrano raggianti e innamorate in Giappone. Oltre ad aver postato le prime foto in cui si baciano, confermando così la natura del loro legame, si sono anche scambiate messaggi affettuosi che hanno fatto sognare i fan. Sia i followers che gli amici di sempre, infatti, hanno notato una luce particolare nei loro occhi e nei loro sorrisi, sottolineando quanto siano meravigliose fianco a fianco. Quali sono i luoghi iconici che hanno visitato durante il viaggio di coppia in Oriente?

Elodie e Franceska: i luoghi visitati a Tokyo e a Osaka

Per il loro primo vero viaggio di coppia "in solitaria" Elodie e Franceska hanno puntato tutto sul Giappone, meta lontana dai radar dei paparazzi, dove hanno potuto lasciare trionfare il loro amore senza doversi preoccupare dei gossip o delle foto "rubate". La vacanza è partita da Tokyo, dove hanno fatto visita agli incroci iconici e al famoso viale gastronomico "gado-shita" situato sotto i binari della ferrovia vicino alla Stazione di Shinbashi.

Franceska nel viale gastronomico "gado–shita"

Non è mancata una tappa al Senso-ji, il tempio buddista dedicato a Kannon, la dea della misericordia, da sempre considerato il cuore spirituale della città, e una visita al Parco Marino di Odaiba.

Leggi anche Elodie e Franceska in Giappone: vacanza di coppia tra completini in stile manga e corsi di sushi

Elodie e Franceska al Senso–ji

Le due hanno poi continuato il loro tour orientale a Osaka: qui si sono immortalate tra le vivaci strade notturne del quartiere di Dotonbori, famoso per i suoi cartelloni pubblicitari al neon.

Franceska a Osaka

La tappa a Kyoto e la passeggiata tra i cerbiatti a Nara

Nel viaggio di Elode e Franceska non poteva mancare una tappa a Kyoto, dove hanno soggiornato nell'hotel Aman Kyoto, famoso per essere stato interamente costruito in un giardino segreto.

Elodie e Franceska nella foresta di bambù di Kyoto

La coppia ha passeggiato mano nella mano nell'iconica foresta di bambù, l'Arashiyama Bamboo Forest, poi ha provato i tradizionali kimoni giapponesi nel quartiere di Kion e infine ha ammirato le leggendarie lanterne nel santuario Yasaka-jinja. Tra le esperienze "naturalistiche", anche quella al Parco di Nara, dove si possono accarezzare i cervi selvatici che girano liberamente tra i visitatori.

Il Parco di Nara

Sempre a Nara si trova anche il Santuario Kasuga Taisha, noto per le migliaia di lanterne votive, incluse quelle in bronzo appese ai tetti del corridoio, e il Tempio Tōdai-ji, considerata la struttura in legno più grande al mondo. Shopping folle, look in stile manga, cene a base di okonomiyaki e lezioni di sushi: Elodie e Franceska non potrebbero essere più felici di così.