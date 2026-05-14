Elodie e Franceska tra topless e bikini, il primo servizio fotografico insieme celebra la sensualità

Elodie e Franceska Nuredini hanno posato per la prima volta insieme in un servizio fotografico “ufficiale”. Tra micro bikini, collant velati e topless, hanno lasciato emergere tutta l’innata sensualità.

Elodie e Franceska Nuredini sono la coppia del momento, tanto che ogni volta che appaiono in pubblico fianco a fianco riescono ad attirare tutti i riflettori. La loro storia è cominciata lontana dalle prime pagine dei giornali e ora, nonostante abbiano evitato annunci ufficiali, ospitate in tv o interviste, le cose continuano ad andare a gonfie vele. Non si sono mai nascoste, anzi, hanno affrontato tutto con estrema semplicità, lasciando trionfare semplicemente l'affetto che le lega. Non sorprende, dunque, che proprio nelle ultime ore si siano concesse il loro primo servizio fotografico insieme: ecco gli scatti comparsi sui social.

Le foto in bianco e nero di Elodie e Franceska

Giampaolo Sgura è il fotografo che ha immortalato Elodie e Franceska Nuredini in un servizio fotografico all'insegna del glamour e della sensualità. Le due hanno posato insieme a Giuse Troisi, performer famoso sui social, lasciando trionfare la loro bellezza naturale e semplice ma allo stesso tempo "travolgente".

Elodie in bikini

Gli scatti, postati dalla cantante su Instagram al fianco della didascalia "Me, Fra & Giusy", sono tutti in bianco e nero e riescono a far emergere l'intimità di un legame che si è evoluto ben lontano dalle luci della ribalta. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Sia Elodie che Franceska hanno evitato make-up marcati e appariscenti, hanno preferito esaltare il viso solo con un tocco di rimmel, dando prova di essere "belle in modo assurdo" anche in versione acqua e sapone.

Franceska posa in bikini

Elodie e Francesca posano in bikini e collant

Cosa hanno indossato Elodie e Franceska per il loro primo shooting insieme? Insieme a Giuse Troisi hanno posato prima in un micro bikini total black con tanga sgambato e reggiseno a triangolo, poi sono passate a dei collant velati a vita alta che, in abbinamento a dei vertiginosi tacchi a spillo, hanno messo in risalto le gambe lunghissime.

Elodie in topless

Inizialmente hanno completato i look con delle giacche nere avvitate, Elodie ha scelto un modello a un bottone con le spalline imbottite, Franceska una variante con l'abbottonatura a effetto corsetto. Negli scatti finali, poi, la cantante ha messo in risalto la sua innata sensualità lasciandosi immortalare in topless ma coprendosi il seno con le braccia. In poche ore l'album ha conquistato migliaia di like, diventando virale: scommettiamo che se ne parlerà ancora per giorni?