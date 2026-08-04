Casa a Prima Vista, Corrado Sassu rivela l’errore che si fa con l’acquisto della prima casa: “Attenzione ai documenti”

Acquistare la prima casa è un momento importante per ognuno di noi. Quali sono i dettagli da analizzare e gli errori da evitare quando ci si approccia alla compravendita? Lo abbiamo chiesto a Corrado Sassu di Casa a Prima Vista: ecco cosa ci ha rivelato.

L’acquisto della prima casa è sempre un momento memorabile nella vita di ognuno di noi e, visto il grosso investimento economico che si fa per realizzare il progetto, è chiaro che non si vogliono commettere errori. Cosa dovrebbe fare una persona prima di comprare un immobile e come può capire se è il momento storico giusto per fare questo investimento? Fanpage.it ha chiesto consiglio a Corrado Sassu di Casa a Prima Vista, il noto programma di Real Time che tornerà in tv con una nuova stagione a partire dal prossimo 1 settembre: ecco quali sono secondo lui i dettagli da analizzare quando si acquista la prima casa.

Qual è l’errore più comune che si commette quando si acquista la prima casa?

Non voglio dare la solita risposta scontata come "la casa buia, la casa al primo piano piuttosto che al quinto", anche perché quello è molto soggettiva. Un errore oggettivo è guardare solo le mura: una casa non è fatta solo di mattoni ma soprattutto di scartoffie perché prima di essere stata realizzata è stata progettata, quindi nasce da pezzi di carta prima che da mattoni. Bisogna sempre verificare i documenti perché molto spesso, soprattutto in Italia purtroppo, ci sono cose che non quadrano: possono esserci vecchie ipoteche non cancellate, donazioni, irregolarità di costruzione, abusi non sanati, tutte cose che possono creare problemi. L'errore più comune è non affidarsi a un bravo agente o a un tecnico per una consulenza su questi documenti. Il rischio è di doverci mettere tanti soldini e creare danni.

Carrado Sassu di Casa a Prima Vista

Cosa dovrebbe fare una persona che vuole acquistare casa prima ancora di visionare gli immobili?

La cosa più giusta da fare è chiedere i documenti essenziali, che sono quelli che indicano la provenienza, quindi se la casa viene da una successione, una donazione o un atto di compravendita. Bisogan poi chiedere la planimetria per capire se tutto corrisponde, una visura catastale per capire la rendita e la storia della casa. Successivamente si può chiedere una visura ipotecaria: spesso le persone non dicono che stanno vendendo per necessità economiche, quindi a volte hanno un pignoramento in corso, questo lo si può vedere dalla visura ipotecaria.

Quali sono gli elementi che si sottovalutano quando si acquista una casa?

Prima di fare la proposta bisogna informarsi sui possibili problemi del condominio. Ad esempio, se il palazzo ha problemi sulla facciata ma i lavori sono già stati deliberati, questi sono a carico del precedente proprietario, dunque si può acquistare quella casa in funzione del fatto che di lì a breve viene rifatta la facciata.

Quali caratteristiche deve avere una casa per non perdere valore nel tempo?

Deve stare in una zona buona: tutto quello che è dentro casa lo puoi cambiare, la disposizione, la ristrutturazione, gli accessori, un bagno, due bagni, ma la cosa più importante è la posizione, dal dove si trova a dove affaccia. Queste sono cose che non si possono cambiare, a cui bisogna fare molta attenzione quando si compra casa, nel tempo possono far mantenere o aumentare il valore a un immobile ma non farlo scendere.

Corrado Sassu

Attualmente i prezzi delle case sono schizzati, soprattutto nelle zone del centro città, come capire se il prezzo richiesto è in linea con il mercato?

Innanzitutto ci sono dei valori che vanno rispettati come l'OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare: l'agenzia delle entrate ha dei valori a metro quadro per ogni zona. È chiaro, però, che non si tratta solo di un calcolo matematico, ci sono dei valori intrinsechi di ogni immobile che vanno ad aumentare o a peggiorare il suo valore, come il piano, l'affaccio, la fermata della metro vicino, il palazzo che sta bene o meno bene, il condominio. Per non sbagliare la cosa migliore è farsi fare una consulenza, capendo qual è il valore reale di quell'immobile.

Credi che questo sia il momento storico giusto per acquistare?

Da quando io faccio questo lavoro, i prezzi non hanno mai smesso di salire. L'inflazione cresce da decenni, così come i prezzi delle case, il mattone è un bene che va solo a crescere nel tempo, è un investimento molto sicuro. Non c'è mai un buon momento: se si ha un'esigenza, si deve acquistare e basta. Poi magari, se si vuole fare un investimento, si può scegliere una zona con meno rischio, ma in linea generica il rischio di un immobile è sempre molto ridotto.