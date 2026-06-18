Federico Bellucci di Cash or Trash, arredare una casa moderna con mobili antichi: “Dà carattere e personalità”

Nel mondo del design è tornato di moda il vintage ma non è sempre semplice riconoscere gli oggetti di valore. Federico Bellucci di Cash or Trash ha spiegato a Fanpage.it dove bisogna acquistare oggetti antici e come evitare le truffe.

Il mondo dell'arredamento e dell'interior design è in continua evoluzione ma, dopo anni in cui ha dominato uno stile futuristico e iper contemporaneo, ora è tornato in voga il vintage e l'antiquariato. Mobili antichi, accessori rispolverati dalle case delle nonne, oggetti dall'animo retrò: sono tutte meravigliose chicche capaci di aggiungere un tocco originale e personale alla casa. Come fare, però, a mixare l'antico e il moderno nell'arredamento e a riconoscere gli accessori vintage realmente di valore? Fanpage.it ne ha parlato con Federico Bellucci, uno dei mercanti più amati di Cash or Trash – Chi offre di più?, nonché fondatore di Magazzino76, il noto negozio di modernariato e antiquariato situato a Milano in via Merano 18.

Magazzino76 di Federico Bellucci

Come vanno utilizzati i mobili antichi in una casa? Quali sono gli errori più comuni da evitare?

Secondo me i mobili antichi in una casa moderna devono essere utilizzati con cura: bisognerebbe scegliere delle belle cose ma non troppe, evitando di farsi prendere dalla mania di arredare tutto in chiave vintage. È necessario, inoltre, scegliere gli oggetti con calma e con cura, il tutto e subito non va mai bene, anche a costo di rimanere, ad esempio, senza libreria per qualche mese. Il concetto della casa d'epoca è un po' paragonabile all'abbigliamento. Io mi vesto vintage ma non sempre quando vado a comprare c'è la taglia del vestito che vorrei. A questo punto scelgo di aspettare fino a quando non trovo la taglia giusta di quel capo. Con l'arredamento è la stessa cosa.

Possono convivere antico e moderno all'interno di una casa?

L'antico e il moderno in una casa la rendono sicuramente molto più bella. Non solo possono convivere, danno carattere e personalità. A mio avviso rendono tutto molto più personale e più bello, meno uniformato a quella che potrebbe essere la classica casa "da rivista" che ha spopolato negli ultimi anni.

Federico Bellucci

Dove si possono trovare gli arredi antichi e vintage migliori? Per esempio i mercatini dell'usato, le aste, le fiere

Secondo me gli arredi migliori si trovano sempre e comunque dai professionisti del settore. È indiscusso, perché i professionisti sono spesso i primi ad accapararsi un oggetto che verrà poi rivenduto al prezzo migliore. Naturalmente è sempre una questione di prezzo, purtroppo. Un mobile comprato da un professionista è quasi sempre un mobile che ha dei costi un po' più alti dovuti al fatto che il venditore ha le sue percentuali e i rincari dovuti al fatto che vende un prodotto finito, cioè restaurato, antitarlato, ritappezzato, in perfette condizioni. Nei mercatini, invece, è possibile trovare delle belle cose anche a prezzi più competitivi ma per riconoscere un oggetto davvero di valore bisognerebbe studiare. Spesso chi fa i mercati non è esperto, quindi fanno il prezzo basandosi sulle illusorie cifre che si trovano online.

Rovistare nelle case delle nonne o nelle soffitte: ci sono degli oggetti che potrebbero valere una fortuna?

Dipende tanto dalla casa che guardiamo. Sul nostro sito c'è scritto i "vostri figli e nipoti vi ricorderanno e vi giudicheranno anche dai mobili ereditati", vuol dire che, se la nonna era ricca e aveva comprato delle cose belle, stai sereno che in casa troverai delle bellissime cose. Se la nonna, come la mia, era una modesta sarta degli inizi del Novecento, i mobili saranno "normali". Al di là della questione economica, però, bisogna saper guardare le cose per quello che sono e non per quanto valgono. E' molto più importante riconoscere la qualità. In passato si acquistavano più cose di qualità, gli accessori per la casa non venivano fatte per rispondere a concetto consumistico e di diffusione così grande come oggi. Nelle case delle nonne, ad esempio, ci sono spesso servizi Richard Ginori, Galvani, difficilmente si trova la sottomarca perché i negozi dove si andava a comprare vendevano solo oggetti di buona qualità.

Quali sono i trend vintage che stanno tornando in moda?

Fino a qualche anno fa si vendevano tanto gli specchi in teak con delle forme geometriche tipo il rombo, il tondo, l'ovale, il rettangolo. Sono stati molto sfruttati e ora sono considerati un po' meno attrattivi, meno interessanti (anche se rimangono sempre belli). Attualmente è tornato in voga lo specchio molato degli anni '20-'30, è meno vista, quindi viene considerata più "nuova". Al di là delle mode, nel mondo del vintage si possono trovare molti oggetti interessanti di cui ci si innamora e che non si lasciano mai più.

Come evitare le truffe quando si acquistano oggetti vintage o antichi?

Prima di tutto bisogna studiare, bisogna informarsi, bisogna chiedere consiglio a chi ne sa di più. Gli acquisti migliori si fanno dai professionisti, per loro è controproducente imbrogliare, mentre nei mercati e sui marketplace il discorso è diverso. Chi vende non vedrà mai più il cliente, non deve dargli atto di nulla: vende, riceve il pagamento ed è finita lì. È facile avere delle fregature con questo meccanismo. Sebbene promuova sempre l'acquisto di cose usate, io eviterei di acquistare sui marketplace.